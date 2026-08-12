愛回家｜「細龍生」鄭世豪開心分享與劇中演員合照　唯獨欠林淑敏

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》早前播出大結局，許多觀眾都表現得十分不捨。而已經離開TVB的鄭世豪，即劇中的「細龍生」，也於社交平台上多次發文，分享與昔日同劇演員的合照，以表懷念之情。不過他分享的合照中就缺少了「大小姐」林淑敏，有傳他與林淑敏早於離巢時已經不和，最近更疑似暗寸她「假到黐線」，今次連合照都沒有林淑敏，令不和的傳聞甚囂塵上。

「細龍生」鄭世豪也於社交平台上多次發文，分享與昔日同劇演員的合照，以表懷念之情。(ig@chengsaiho)

「細龍生」唯獨淨係冇post林淑敏

鄭世豪文中感慨道：「雖然大結局前我已經有結局，但等我都分享吓先～Miss You All ❤️ Part 4。自知要離開嘅那一刻，心真係好唔捨得，點滴非常多所以之後趁住大場面、多人喺度嘅時候，我都阻阻大家影張合照留念。感激愛回家之開心速遞台前幕後，能同咁多位合作，有你哋嘅汗水同笑聲和教導，係我最寶貴嘅歷練。」他特別感謝《愛回家之開心速遞》的所有工作人員，表示這段合作經歷對他而言是無比珍貴的成長歷程。他提到：「龍力士，多謝大家一路伴隨，期待下一站再見！」不少網民留言表達對「細龍生」的深切懷念，希望能夠早日在螢幕上再次看到他的演出。

「細龍生」鄭世豪同熊若水及龔熚呢個三角關係。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同「熊尚善」滕麗名都好friend喎。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同叔公「熊樹仁」。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同「群姐」，有冇幫襯買「收風plan」先。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同KC。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同佳叔。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同豪仔。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同呂慧儀及湯盈盈。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同樊亦敏及陳浚霆。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同沈可欣。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪與何綺雲。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同「鐵面陳」。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同蘇韻姿和阮政峰。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪同周嘉洛。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪與吳偉豪。(ig@chengsaiho)

「細龍生」鄭世豪2024年5月正式離巢。(ig@chengsaiho)