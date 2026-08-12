王家晴擔任球會大使　JW男友兼班主王至尊推薦3位球員做候選男友

由JW（王灝兒）男友王至尊擔任班主的「至尊沙田足球會」（Supreme Shatin Football Club）正式落戶沙田，日前邀得在沙田土生土長的兩位「沙田友」——女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）與王家晴（Candy）擔任球隊大使，為「至尊沙田」吶喊助威，傳承本地足球文化。王至尊表示：「我們知道COLLAR擁有大批年輕Fans，希望可以感染到大家愛上足球，透過偶像的力量去傳承『香港好波』的理念！」

「至尊沙田足球會」（Supreme Shatin Football Club）正式落戶沙田，日前邀得在沙田土生土長的兩位「沙田友」——女團COLLAR成員王家晴（Candy）與沈貞巧（Gao）擔任球隊大使。（球會圖片）

王至尊表示：「我們知道COLLAR擁有大批年輕Fans，希望可以感染到大家愛上足球，透過偶像的力量去傳承『香港好波』的理念！」（球會圖片）

日前Gao與Candy出席完球會活動後，就與王至尊一起拍片，之後王至尊就說要為Candy找男朋友，並馬上推薦其中三名球員，分別是劉慶友（友仔）、劉偉翰（Bryan）以及韓裔的朴叡俊（Park）。可能王至尊知道Candy鍾意高大的男生，這三位身高都恰巧高人一等，友仔自我介紹時指自己「19幾」、「1912」高，Candy之後問：「你有無興趣做我下一首歌嘅男主角呀？」至於Bryan則是ABC路線，而且被Candy讚他笑容很陽光；最後是「Oppa」Park，Candy則用韓文打招呼，之後怕醜得擰歪面，十分搞笑。網民就叫Candy不用揀：「小朋友才選擇，Candy三個都要！」Candy的粉絲亦留意到友仔提到「1912」，指他十分醒目，因為Candy正是12月19日生日。此外，也有人問為何不介紹出名靚仔的隊長羅梓駿（羅梓）給Candy認識。

日前Gao與Candy出席完球會活動後，就與王至尊一起拍片。（IG@ supremeshatinfc）

之後王至尊就說要為Candy找男朋友，並馬上推薦其中三名球員。（IG@ supremeshatinfc）

第一位是劉慶友（友仔）（IG@ supremeshatinfc）

可能王至尊知道Candy鍾意高大的男生，這三位身高都恰巧高人一等，友仔自我介紹時指自己「19幾」、「1912」高。（IG@ supremeshatinfc）

Candy之後問友仔：「你有無興趣做我下一首歌嘅男主角呀？」（IG@ supremeshatinfc）

至於Bryan則是ABC路線，而且被Candy讚他笑容很陽光。（IG@ supremeshatinfc）

Candy話都OK ABC類型男仔。（IG@ supremeshatinfc）

最後是「Oppa」Park朴叡俊。（IG@ supremeshatinfc）