百萬靈異女網紅車禍搶救一個月無效離世　曾挑戰傳統禁忌砸觀音像

24歲內地靈異探險KOL「姜小柔」於8月10日搶救不治離世，其家屬於社交平台發文證實消息。姜小柔是一位來自湖南永州藍山縣的24歲年輕女孩，她不幸在一次致命的車禍中離世，7月15日她乘坐順風車從廣西柳州前往廣州途中遇上嚴重車禍，經歷近一個月的搶救後仍不治去世。她生前主要拍攝靈異探險和反迷信的短片，過去曾挑戰一些傳統禁忌，如砸毀觀音泥塑及夜宿廢棄凶宅等。她的最後一支影片拍攝於7月9日，內容涉及致電據稱屬於車禍逝者的電話號碼，通話接通後只傳來自己的回音，她隨後便在肇慶路段發生了車禍，該片成為其社交平台最後作品。

姜小柔的死訊由親友證實。（截取自抖音@姜小柔吖）

姜小柔車禍搶救一個月無效離世

姜小柔因特重型顱腦損傷及失血性休克等情況，被送入中山大學孫逸仙紀念醫院深切治療部搶救，母親在她留醫ICU期間，由於無法負擔高昂的醫療費用，不得不在網上求助籌款，希望能為女兒爭取更多治療機會。然而在8月10日搶救仍告無效離世，面對網上將此事故與她過往影片相連的爭議，家屬懇請大眾停止過度揣測，尊重逝者，不要消費這場悲劇。

內地百萬粉絲靈異女網紅「姜小柔」車禍離世得年24歲，她直播都是靈異探險、「破除迷信」及獵奇事件的主題。（截取自抖音@姜小柔吖）

網民認為她的行為是挑戰禁忌

姜小柔的離世引起了一場網絡論戰，部分網民認為她的行為似乎挑戰了傳統禁忌，而車禍是「因果報應」的警示。另一些人則指出把意外事故視為報應缺乏根據，交通安全問題不應被玄學迷思掩蓋。最終在一片玄學討論中，姜小柔的家人只希望事件回歸交通事故本質，而不是成為迷信炒作的焦點。即便當地慈善機構緊急提供了2,000元人民幣的援助，仍無法挽回這位24歲女孩寶貴的生命。