黃長興突晒豪華複式大屋片　疑為5口家實現「終極換樓大計」

現年47歲的黃長興近日在社交平台上載了一段短片，片中可見黃長興興奮地在樓梯走上走落，該單位空間極度寬敞，上下兩層裝潢簡約且盡顯品味。影片曝光後，隨即觸動了大批網民的神經，紛紛猜測他是否密謀為家人升級居住環境。

黃長興突晒豪華複式大屋片。（IG@stefanwch）

黃長興現居1,400呎大宅

黃長興現時與妻兒一家五口同住在紅磡大型屋苑的相連單位，實用面積約1,400呎，估值逾2,000萬元。其大宅過往曾於影片中曝光，內部空間極其寬敞，巨型客廳放了大型梳化後，仍有充足空間供孩子們搭帳篷玩耍。然而，隨著三名子女陸續長大，對獨立生活及個人活動空間的需求亦日益增加。

黃長興現居1,400呎大宅。（IG@stefanwch）

黃長興夢想複式單位疑成功圓夢

為了令妻兒有更舒適的生活，黃長興曾大方分享自己的「終極換樓大計」。他直言為了讓三個孩子擁有更廣闊的活動空間，自己的夢想就是購入一間面積更大、附帶平台花園及特大活動空間的「雙層複式單位」。如今他突然拍片帶大家參觀豪華複式大屋，極大的空間與玻璃設計正好符合他以前提過的換樓條件，再度引來全網熱烈討論。

黃長興夢想複式單位疑成功圓夢。（IG@stefanwch）

黃長興以照顧妻兒為首要任務

一直以來，坊間有傳黃長興的妻子Peggy家境富裕，是名副其實的「富家女」。不過，黃長興過去曾親自澄清，指妻子家族雖然曾在菲律賓從事物流行業，但現時早已沒有繼續經營。作為家庭支柱的他，向來以照顧妻兒為首要任務，頻頻為了改善家庭生活而努力奮鬥。

黃長興以照顧妻兒為首要任務。（IG@stefanwch）