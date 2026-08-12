日落下的彩虹｜邱士縉甘願被老千吳海昕騙25萬　觀眾讚微表情滿分

ViuTV劇集《日落下的彩虹》中，邱士縉（Stanley）與吳海昕（Sofiee）繼《I SWIM》後再合作，最近兩集聚焦Stanley飾演的李子柏與Sofiee飾演的李家欣故事線，講到Stanley 16年前於彩虹邨一次偶遇已戀上吳海昕，在那個科技還未太發達的年代，他為了找到對方，整個暑假打了1萬通電話希望找到對方，但都無果。16年後他終於在好友區家齊（肥仔飾）的協助下找到吳海昕並約對方見面，當然希望有機會燃點昔日未燒得著的愛火，不過女方原來是老千，在爛賭男友張建聲控制下賣慘呃錢，而Stanley明知吳海昕是騙子，都心甘命抵將近5萬積蓄全數交予對方，再為愛借20萬財仔，甚至炒車都趕住去見Sofiee，更講出：「費事你等吖嘛，等一個人嚟好慘㗎。」、「對你好唔使理由㗎。」深情對白，感動不少觀眾！網民大讚Stanley好演技，指他聽到吳海昕親口講出有男朋友時的複雜微表情和眼神演繹得恰到好處，指他由心地演活了「癡心情長劍」！

ViuTV劇集《日落下的彩虹》中，邱士縉（Stanley）與吳海昕（Sofiee）繼《I SWIM》後再合作，最近兩集聚焦Stanley飾演的李子柏與Sofiee飾演的李家欣故事線。（ViuTV）

最近兩集聚焦Stanley飾演的李子柏與Sofiee飾演的李家欣故事線，講到Stanley十多年前於彩虹邨一次偶遇已戀上吳海昕，在那個科技還未太發達的年代，他為了找到對方，整個暑假打了1萬通電話希望找到對方，但都無果。（ViuTV）

16年後他終於在好友區家齊（肥仔飾）的協助下找到吳海昕並約她見面，但對方說對當年的事沒有印象。（ViuTV）

不過吳海昕原來是老千，在爛賭男友張建聲控制下賣慘呃錢。（ViuTV）

張建聲飾演爛賭男友，Sofiee將從Stanley處呃到的錢都全數上繳。（ViuTV）

直至Stanley見到Sofiee當街被大耳窿追數，知道對方背景不單純。（ViuTV）

Stanley未有即場踢爆Sofiee，而是給機會她解釋。（ViuTV）

Sofiee雖然認有男朋友，不過仍繼續講大話，指原本真的想用Stanley借出的5萬做生意。（ViuTV）

Stanley聽到吳海昕親口講出有男朋友時，複雜微表情和眼神演繹得恰到好處，由心地演活了「癡心情長劍」，睇到人很心悒。（ViuTV）

Stanley明知被騙，但仍再為愛借20萬財仔，甚至炒車都趕住去見Sofiee，更講出：「費事你等吖嘛，等一個人嚟好慘㗎。」、「對你好唔使理由㗎。」感動不少觀眾。（ViuTV）

網民大讚Stanley於MIRROR中演技數一數二 演戇男有說服力

Stanley角色雖然有江湖背景，理論上見過人性醜惡，但面對喜歡的女生時仍瞬間戀愛腦和盲目，又演活「癡心情長劍」，網民讚他：「Stanley真係好好演技，喊到我，收唔到聲，那種情深，那種傻勁對家欣痴情，睇到心嗡難過！」、「成個表情眼神已經交代到佢嘅心情🥹虐心嘅愛 」、「大表哥係有好高演戲天份，加埋外型咁好，只係需要一個遇到好角色嘅機會！」、「Mirror一個Lokman一個Stanley都好有演戲天份🥹🥹」、「點解stanley咁型咁靚仔演呢種咁呆居咁蠢嘅男仔都可以演到咁有說服力」、「Stanley從影以來最charming嘅一幕🥰😍」、「真係勁，演咩似咩，同court 差好遠」雖然前一集Stanley非常慘，不過好彩最新一集Sofiee開始決定擺脫爛賭又偷食的男友，於Stanley家中寄住期間，關係漸漸升溫，有「監躉」背景的Stanley，獲女神親口邀約出去，也立即展現出傻氣單純一面。Sofiee在飛鵝山問他：「你係咪知道我一路都呃緊你？」時，他笑而不語，未有回答，但已是最好的答案，更令觀眾心痛！

Stanley角色雖然有江湖背景，理論上見過人性醜惡，但面對喜歡的女生時仍瞬間戀愛腦和盲目，又演活「癡心情長劍」，網民讚他：「Stanley真係好好演技，喊到我，收唔到聲，那種情深，那種傻勁對家欣痴情，睇到心嗡難過！」（Threads）

好彩最新一集Sofiee開始決定擺脫爛賭又偷食的男友。（ViuTV）

Sofiee於Stanley家中寄住期間，關係漸漸升溫（ViuTV）

有「監躉」背景的Stanley，獲女神親口邀約出去，也立即展現出傻氣單純一面。（ViuTV）

二人登上飛鵝山俯瞰彩虹邨。（ViuTV）

Sofiee在飛鵝山問他：「你係咪知道我一路都呃緊你？」（ViuTV）

Stanley笑而不語，未有回答，但已是最好的答案，更令觀眾心痛！（ViuTV）

導演與二人開直播 Stanley鍾意今次屋邨仔角色可以亂噏

而其實前晚劉偉恆導演就與Stanley和Sofiee開直播，導演大讚兩位拍得出自己想表達的畫面，Stanley表示自己很喜歡今次角色，最開心可以「亂咁噏」，他亦解釋：「佢個樣成日串串地，但暗底冇咩拍拖經驗。加咗好多自己玩嘅嘢，會表錯情！」不過Sofiee就直言，若現實中遇到30多歲仍然如此傻氣的男人，會覺得有少少「kam」：「如果真係要發展，要認真諗清楚！好少真係有人對你係義無反顧，冇問原因就借兩次錢比我。如果搵到一個信任你嘅人，都好難得！（Stanley：愛你就係原因！）」此外，Stanley爆料指導演是照住Sofiee去寫這個角色，Sofiee即問：「導演，原來我喺你心目中係一個咁衰嘅人？大家素未謀面！」已有一段時間冇拍劇的Sofiee又坦言，擔心自己被定型只拍愛情戲，但其實自己不同角色都想做。