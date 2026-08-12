前兒童節目主持騷跳鋼管舞反差魅力　曾因收入銳減賣車Cut Wi-Fi

曾主持《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》三代兒童節目、陪伴幾代港人成長的「LuLu姐姐」蓋世寶（LuLu），不知不覺已經47歲。雖然近年她鮮有在無綫幕前大篇幅亮相，但私下的她其實是一名隱藏的「舞林高手」，最擅長跳椅子舞及鋼管舞！日前蓋世寶在Instagram分享多段跳舞短片，片中她大展身手，靈活度極高，驚艷不少網民。

Keep得好！（蓋世寶 Lulu姐姐Facebook照片）

蓋世寶！（蓋世寶Instagram：@poupou_poupoupou）

蓋世寶曬《放學ICU》主持班底聚餐合照。（IG圖片）

47歲身手靈活 大秀鋼管舞及椅子舞

在蓋世寶分享的社交平台片段中，她穿上性感舞衣展示鋼管舞。在鋼管上做高難度的攀爬、旋轉動作，還是展現優美線條與極高協調性的舞姿，蓋世寶都駕輕就熟，肢體動作非常流暢且極具爆發力。47歲的她保養得宜，身材勻稱之餘亦極具力量感，展現出與過往親切兒童節目主持形象截然不同的嫵媚魅力。

非常靈活！（IG影片截圖）

非常靈活！（IG影片截圖）

非常靈活！（IG影片截圖）

非常靈活！（IG影片截圖）

非常靈活！（IG影片截圖）

曾面臨經濟壓力 賣車、Cut Wi-Fi節儉度日

蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。過去在無綫將兒童節目班底大改革時，她面臨工作量大幅減少、收入銳減的窘境。為了減輕負擔並維持生活，蓋世寶曾實行極致的慳錢大計，甚至不惜變賣家當。她曾透露：「當我知道兒童節目要Cut嘅時候，就開始要諗下點樣慳啲。私家車唔係必需品所以賣咗；手機都係無限上網，所以Cut咗Wi-Fi；我本身都好少睇電視，所以屋企都無電視。」極強的適應力與務實心態令人佩服。

慳家生活！（IG照片）

慳家生活！（IG照片）

慳家生活！（IG照片）

轉自由身多方面發展享受人生

離巢後的蓋世寶轉為自由身發展，不再受傳統電視台條款約束。近年她除了偶爾接拍劇集、擔任舞台劇及節目嘉賓外，亦試過與朋友經營手作生意，多元化嘗試不同領域。生活重心除了工作之外，她更全情投入於舞蹈及各項戶外運動中，持續透過跳舞釋放壓力並鍛鍊體魄。如今的她生活過得充實自在，活出屬於自己的精彩人生。

蓋世寶的工作量一直不多，只是偶爾參演幾套電視劇，亦只能擔任閒角（IG／＠poupou_poupoupou）

2019年3月，蓋世寶在合約期滿後決定不再續約，結束與無綫電視23年之賓主關係（IG／＠poupou_poupoupou）

觀眾對於蓋世寶在ViuTV登場似乎相當驚喜（IG／＠poupou_poupoupou）