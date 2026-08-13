61歲「御用綠葉」爆周星馳片場鬧人真相　從不請食飯：IQ高EQ不高

現年61歲的黃一山早年在周星馳電影演出「細龜」闖出名堂，為了答謝星爺，近日趁電影《功夫女足》上映，他除了包場力撐外，更托好友入場睇廣州路演親自見星爺，並指要親口跟星爺講聲多謝。不過近日網絡卻傳出當日黃一山跟星爺講多謝後，星爺卻回覆一句：「謝我甚麼」，疑似對黃一山態度冷淡。另有人翻出2014年「向太」陳嵐力數星爺幾大罪狀，當時不少圈中人被指「站隊」，黃一山終拍片回應指控，親解12年前「站隊」事件和當日親口多謝星爺情況，並曝光星爺在片場鬧人「把他罵醒了」。

黃一山憑周星馳電影闖出名堂，《逃學威龍》好經典。（影片截圖）

被借朱茵查案後，星爺被指是壞人，細龜都遠離佢。（影片截圖）

黃一山追20米多謝 星爺現場回應：說感謝他甚麼

黃一山近日以「關於最近的幾個誤解」為題，拍片澄清四件事。第一是當日在廣州路演走了20多米攔截星爺講多謝，他指星爺是他演藝生涯最重要的人之一，可是星爺很少公開露面，惟有托朋友見他一面：「星爺跟很多人的反應一樣，說感謝他甚麼，對，很多人不明白，我要感謝星爺甚麼，大家都是打工的嘛！大家不明白。在香港影視圈，就算你的戲多好，但是如果導演跟男一號不喜歡你的話，隨時可以把你的戲份刪減，甚至是把你的角色也換了人。」黃一山還多謝導演陳嘉上、王晶等人「沒有把我的戲份刪掉。」他認為年紀漸長，想把握時間多謝恩人。

終於見到。（抖音@黃一山）

離遠望已經好開心。（抖音@黃一山）

黃一山親解12年前星爺向太「站隊」事件：我讀書人從來不站隊

第二是據2014年報道指，向太數臭星爺引發的圈中人「站隊」事件，黃一山被部分網民指站隊幫向太鬧星爺，有部分網民指控他「忘恩負義」。對此黃一山反擊：「我是一個讀書人，我從來不站隊，從來不拍馬屁。就是因為這個原因，才讓我2003年，我要離開香港，到內地重新發展，開始我的新生活。我把家人帶到廣州住，孩子也在廣州讀書。因為我明白，我已經離開了香港的影視圈，也不會再回去了，所以為甚麼說我會跟人站隊呢？」黃一山指網上片段多由網民惡意剪輯，字幕、年份都出錯，「有些壞人就把我所有的訪問剪頭剪尾，弄成好像我是罵星爺一樣。」

星爺當年接拍王晶執導的《千王之王2000》時，講好拍10日，每日收100萬港元片酬，向太指星爺堅持每日下午3點就收工，而且精神不佳，幾乎被王晶趕走。（電影截圖）

向太指星爺曾於2009年邀請昔日拍檔劉德華拍戲，但只開出100萬港元片酬，令華仔私下向她抱怨被星爺侮辱。（電影截圖）

向太2019年上節目突然爆星爺黑材料，指星爺玩滑翔傘勁驚：「有次大家在那玩滑翔傘，他說他也要、他也要，反正有人給錢嘛，他就貪便宜，教練護著他一起飛下去，一下去，就是一直髒話，整個山谷都聽到他的髒話。」（影片截圖）

黃一山被部分媒體指控忘恩負義。（Google圖片）

黃一山力撐星爺片場鬧人：讓戲能順利完成

另外，黃一山亦承認星爺會在片場鬧人，IQ高，但EQ不高，但他不認為有問題，「他就是一個藝術家，就是一個天才，天才都是我行我素的，星爺所以不會理會你是甚麼人，你有甚麼背景，他覺得你滿足不了他拍攝的要求，在很多人面前他也可以罵你，這是正確的，不然的話。星爺的電影不會那麼好看，因為星爺有自己的風格，不會隨波逐流。」

黃一山解釋星爺鬧人有兩個目的：「第一就是把一些不專心的人，無論是演員或者是工作人員，把他罵醒了，讓他專心工作，不要影響進度；第二，如果這個人還是冥頑不靈、不改善的話，就直接把他罵走，因為大把人願意工作。其實那個時候我們在香港拍戲是很趕時間的，要麼就是暑假檔期，要麼就是春節檔期，所以我們都要趕着拍。還有那個時候是膠片（菲林）是很花錢的，膠片價錢不便宜，沖洗也不便宜，所以星爺罵走那些人，就讓我們的戲能順利完成。有些時候那些人真的改善了，星爺收工的時候還會跟他們聊天。所以這是沒問題的，等於你們在公司裡面你們做錯了事情，老闆也會罵你，但是罵你也是為你好。」

作為星爺的創業作，亦可謂其中一部巔峰之作。（《食神》劇照）

電影前半段星爺戴著太陽眼鏡的時候，顯得角色特別討厭。（電影截圖）

黃一山與星爺從未互相請食飯：跟我一樣都是打工

談到有人問他星爺是否有請他食飯，黃一山坦言：「當時星爺也只是一個演員，沒有自己的電影公司，跟我一樣都是打工，怎麼會請我吃飯？我也沒有請過星爺吃飯。尤其是星爺也不喜歡應酬，所以更加不會請我吃飯。後來我才發現，原來星爺把很多錢都用在捐助、做善事方面，所以我們應該給星爺點讚。好像很多人覺得星爺沒請我吃飯很奇怪，那你想一想，你們在公司裡面工作了幾年，是不是有些同事沒有請過你吃飯？你也沒請過這些同事吃飯，所以沒有甚麼奇怪。」

黃一山記憶中的周星馳並不是什麼「大支嘢」，更從未試過在片場罵他，就算之後沒有機會合作，黃一山也視星爺為恩人。「如果我早出世10年都無用，因為未有周星馳，只要扑中幾部戲，可以夠食一世。」（電影截圖）

向太曾傳出力數星爺五大罪狀鬧翻

向太和向華強在90年代曾投資不少周星馳電影，有傳向太跟星爺後來鬧翻，向太向傳媒細數星爺的五宗罪，包括疑似抹黑向華強兩夫婦；未紅時出道片酬約70萬港元，後來紅了片酬由100萬加到1500萬；周星馳拍王晶《千王之王》時拍10日、每天拿港幣100萬元酬勞，而周星馳每早10點開工，下午3點收工，而且被指未有盡全力演出，電影上映後，王晶受贊助商所逼，要星爺一定要出席首映會，對方強調只來3分鐘，之後果真露面3分鐘馬上走，向太指星爺忘恩負義。另外還有拍《少林足球》時迫張栢芝剃頭，以及用情不專。

細龜黃一山當日在廣州路演多謝星爺。（網上圖片）

黃一山分享多張合照多謝恩人。（小紅書@黃一山）

黃一山很感激很多人幫他。（小紅書@黃一山）

黃一山很感激很多人幫他。（小紅書@黃一山）

陳嘉上導演。（小紅書@黃一山）

黃一山嬲爆指自己是讀書人，從不站隊。（小紅書@黃一山）

劉嘉玲與周星馳（IG＠carinalau1208）