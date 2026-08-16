前TVB古典美人因濾鏡被指「面目全非」　廣州生圖真實狀態終曝光

現年56歲的前TVB當家花旦梁小冰，於1990年參選香港小姐並勇奪季軍出道。當年她憑藉甜美可人的古裝扮相，先後主演《天子屠龍》、《圓月彎刀》、《鹿鼎記》等多部經典劇集，一雙靈動大眼加上溫婉氣質，獲公認封為TVB第一「古典美人」，無敵神顏曾打動無數觀眾的心，更是不少80及90後的童年女神。她於2000年與陳家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教子，直至近年才逐漸復出，除參演前年年播出的《逆天奇案2》外，更積極北上發展，憑藉昔日作品積累的人氣，在內地大受歡迎。

梁小冰是1990年香港小姐競選季軍。（節目截圖）

在1998年《鹿鼎記》飾演阿珂／陳圓圓。（劇集截圖）

梁小冰曾參演《新梁山伯祝英台》（又名《少年梁祝》）。（微博圖片）

與同為藝人的陳嘉輝組織一家三口。（視覺中國）

梁小冰之前在劇集《逆天奇案2》中，與老公梁家輝相隔23年再次合作拍劇。（《逆天奇案2》劇集截圖）

近年梁小冰將事業重心轉移至內地發展，熱衷於小紅書、抖音等社交平台分享日常點滴。然而，她過往在鏡頭前極度依賴重手美顏濾鏡，不時因濾鏡效果開得太過火，導致臉部線條變形、表情顯得生硬，甚至屢次被網民質疑「面目全非」及「醫美過度」，一度引發不少議論，令人惋惜一代女神敵不過歲月痕跡。

小冰個樣同以前個樣有幾大分別。(梁小冰FB)

個個都又靚又瘦！（梁小冰微博照片）

瘋狂自拍！（梁小冰微博照片）

廣州出席活動零濾鏡狀態大勇

不過，梁小冰近日獲邀前往廣州出席口腔醫院活動，其現場實況相片與影片在社交平台上迅速瘋傳。從小紅書等平台流出的現場零修圖側拍照可見，梁小冰當晚身穿一襲精緻優雅的正裝亮相，淡妝登場的她皮膚白皙緊緻，面部輪廓自然，嘴角笑意盈盈，整體狀態保養得宜，完全看不出已年過半百。少了昔日鏡頭前奇幻的美顏特效，現場的梁小冰反而顯得格外光彩照人。她不僅身形纖瘦、體態優雅，親切地與現場賓客互動及合照時，表情亦十分自然靈動，重現當年「古典美人」的迷人風采。

生圖狀態好好！（小紅書照片）

保養極好！（小紅書照片）

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梁小冰在Facebook分享結婚照，一臉情深，25年不變。（FB圖片／梁小冰）

兩公婆慶祝結婚25周年。（微博圖片）

So sweet！（微博圖片）