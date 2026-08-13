昔日華姐冠軍機場「一打二」湊女拖大喼細喼 41歲淡出幕前仍纖瘦
撰文：張寧兒
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現年46歲的王祖藍北上掘金多年，參演多個綜藝節目外加直播帶貨，身家水漲船高，一家四口居於王祖藍以李亞男名義，豪擲1.1億港元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，生活舒適寫意。王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩女，家庭事業美滿。日前王祖藍與李亞男一家人現身機場，拖住大喼細喼，李亞男更「一打二」湊兩個女兼拖喼。
王祖藍李亞男現身機場 兩女兒拖喼
日前有網民見到王祖藍、李亞男帶住兩女現身機場。王祖藍和李亞男拎完行李，一家人拖住大喼細喼正在離去。李亞男穿上白色T恤，身材纖瘦，她帶住兩個女行在後面，她與一個女兒推住車仔，另一個女兒則推住另一個車仔，加埋都有幾個大喼。而從網民的照片中可見，着白色衫的王祖藍遠遠走在前方，拖住一個細細喼仔。
網民透露見到王祖藍行前面負責指揮，稱讚兩個女兒自己推車仔好自立，「兩個人小女孩每人都推着重重的行李車 身材姣好的媽媽不緊不慢幫着妹妹推着車子 一位男士獨自拉着小行李前面引導指揮"哩度哩度" 我正在思考 這種教育方式孩子很自立呀！ 再多看一眼，哈哈，原來是王祖藍一家」。
王祖藍出身草根 北上做綜藝賺大錢
王祖藍出身草根家庭，年幼喪父，讀書時已經要承擔一堆債務，最困難時曾經領取綜援。王祖藍在演藝學院畢業後做過港台廣播員、編劇、主持人等，加入TVB後雖然發展不俗，但真正令他「搵大錢」是2021年參與湖南衛視模仿節目《百變大咖秀》開始走紅。除了演藝界，王祖藍去年更進軍飲食業，身家愈來愈豐厚。