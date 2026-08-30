五億駙馬同港姐老婆拍拖食雞蛋仔魚蛋燒賣　貼地約會甜蜜放閃

2007年落選港姐李潔瑩（Nicole）在2014年與黎諾懿結婚後，相繼誕下兩子黎峰睿（小春雞）及細仔黎奕辰（小冬牛），一家四口住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福美滿。雖然李潔瑩家族經營美容生意，身家豐厚，黎諾懿亦被外界封為「五億駙馬」，但兩公婆私下生活相當貼地浪漫，早前李潔瑩在社交平台分享與老公的放閃日常，兩人趁兒子上堂的空檔拍拖，在小食店食雞蛋仔同魚蛋，獲網民大讚貼地甜蜜！

李潔瑩（Nicole）曾在2007年參選港姐。（IG@nicgogo）

靚！（IG@nicgogo）

黎諾懿與太太李潔瑩現身尖沙咀出席《慧妍雅集43週年慈善晚宴2025》。（葉志明攝）

一家四口住在市值過億的何文田複式豪宅，生活幸福美滿。（IG@nicgogo）

溫馨。（IG@nicgogo）

黎諾懿李潔瑩拍拖食雞蛋仔魚蛋燒賣 貼地約會超甜蜜

相中所見，黎諾懿身穿灰色T恤、頭戴黑色Cap帽，打扮低調休閒，兩公婆坐在小食店內，面前擺滿各式各樣的港式地道小食，包括雞蛋仔、魚蛋拼燒賣，以及兩杯凍飲。黎諾懿邊玩手機邊陪老婆，李潔瑩則手持雞蛋仔拍照，並寫道：「等仔學琴，就係拍拖時間🤣」兩公婆爭取時間二人世界，即使只是吃平民小食都顯得津津有味，甜蜜滿瀉！

李潔瑩同老公黎諾懿拍拖食雞蛋仔。（IG截圖）

舉杯飲酒。（IG截圖）

拍拖。（IG截圖）

一家四口幸福美滿。（IG@nicgogo）

一家四口搭飛機坐經濟艙。（IG截圖）

李潔瑩爸爸70歲大壽。（IG@nicgogo）

李潔瑩出身富裕 黎諾懿曾住劏房攞綜援逆襲變「5億駙馬」

出身富裕家庭的李潔瑩，家族經營美容生意，旗下開設逾10間美容纖體中心，更持有多個工商、住宅物業，估計身家逾5億，黎諾懿亦因此被封為「5億駙馬」。雖然黎諾懿兒時要靠綜援生活、住過劏房，兩人一度被指「女尊男卑」，但他未有理會閒言，一直默默耕耘，努力賺錢養家，近年更轉型做綜藝節目監製，同樣有聲有色！而黎諾懿與李潔瑩結婚以來亦一直十分恩愛，羡煞旁人！

出身富裕家庭的李潔瑩，家族經營美容生意。（IG@nicgogo）

慶祝生日！（IG@nicgogo）

好恩愛。（IG@nicgogo）

好恩愛。（IG@nicgogo）

郎才女貌。（IG@nicgogo）

郎才女貌。（IG@nicgogo）

愈來愈靚！（IG@nicgogo）

李潔瑩曾任慧妍雅集會長。（IG@nicgogo）