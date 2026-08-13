鍾雨璇解捉賊不報警之謎　為弟弟公審1蚊Joe道歉：唔想影響佢工作

歌手鍾雨璇（O3）早前因在港鐵站生擒販賣假球鞋的騙徒，即場替朋友討回過千元而成為熱話，之後其細佬又突然公審「一蚊Joe」游莨維與她合作時態度不專業，事後就引來部分網民質疑她「自導自演」造新聞炒作。鍾雨璇昨日（12日）為《2026香港小姐競選》活動擔任司儀時親自澄清事件，否認造新聞，而講到「一蚊Joe」，她透露當時把cue卡給對方時，對方說了句「Oh my gosh」而令她與助手大感不解，不過對於細佬在網上發文，她認為還是需要向對方道歉：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」她知道細佬出發點是為自己出頭，但做這一行始終還是要「以和為貴」，因此她當下鬧了細佬，其後都有道歉。

鍾雨璇《2026香港小姐競選》活動擔任司儀（盧振輝攝）

早前連環發生捉假鞋黨及「一蚊Joe」風波，鍾雨璇澄清沒有造新聞，指有對話紀錄為證。（盧振輝攝）

生擒假鞋黨被質疑不報警 解釋有工作在身事後已聯絡警方

先講早前她在港鐵站生擒假鞋黨，成功為友人追討$1,600元一事，問到當時不怕人身安全受威脅嗎？她說一定有擔心，尤其近日有南亞裔人士在碧瑤灣隨機斬人，若自己遇上有人用刀行刺也的確無法應對，不過她當下實在太想幫朋友追討失去款項，一下子未有想太多，若重新再揀都會這樣做。然而家人就擔心她遭報復，因此捉賊後的半個月內，父母每天都叮囑她出門時要留心四周，切勿只顧著看手機。對於網民質疑為何鍾雨璇捉到賊都不報警，她解釋當時因騙徒面交遲到，自己隨後又有工作要趕，因此未能即場帶對方前往警署，但事後已立即聯絡警方。

鍾雨璇在港鐵站生擒假鞋黨，成功為友人追討$1,600元，她說一定有擔心過人身安全，尤其近日有南亞裔人士在碧瑤灣隨機斬人，若自己遇上有人用刀行刺也的確無法應對，不過她當下實在太想幫朋友追討失去款項，一下子未有想太多。（影片截圖）

對於網民質疑為何鍾雨璇捉到賊都不報警，她解釋當時因騙徒面交遲到，自己隨後又有工作要趕，因此未能即場帶對方前往警署，但事後已立即聯絡警方。（盧振輝攝）

為弟弟公審一蚊Joe道歉 指對方要養家不想影響其生計

除了當街捉賊事件外，鍾雨璇的弟弟及助手日前也在社交平台上發文，狠批「一蚊Joe」（游莨維）工作時缺乏專業操守，她坦言一起床看到弟弟帖文後非常憤怒，即時致電弟弟要求刪文，但講了一輪對方才肯刪帖。談及事發經過，O3 透露當時自己說了一句：「我唔紅就要做多啲嘢啦。」隨後兩人發生衝突，弟弟不小心推倒媽媽致其撞到頭部，一時情緒失控才把文章公開到網上。她在訪問中向一蚊Joe道歉：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」

鍾雨璇的弟弟及助手日前也在社交平台上發文，狠批「一蚊Joe」（游莨維）工作時缺乏專業操守。（IG@1masterjoe）

鍾雨璇在訪問中向一蚊Joe道歉：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」（盧振輝攝）

解釋助手嬲爆原因 一蚊Joe接過cue卡冇唔該更講Oh my gosh

而講到事後經理人都有出post，跟鍾雨璇弟弟同聲同氣，更列出一蚊Joe七宗罪，鍾雨璇澄清對方是助手、非經理人，但續說：「最唔開心我哋幫佢黐完cue卡， 佢唔幫手唔緊要，但畀返cue卡佢嗰下，佢答咗句『oh my gosh』，我助手好嬲！我都唔係好明點解唔答『唔該晒』，係答『oh my gosh』，但都因為呢樣嘢，我返屋企講返，細佬就好嬲。」其實弟弟都是出於為家姐出頭心態，但卻被鍾雨璇罵，她坦言知道弟弟用意，家人亦站在弟弟一方，不過她說：「冇辦法，我做行內梗係唔想咁多衝突，所有嘢以和為貴吖嘛！」

弟弟都是出於為家姐出頭心態，但卻被鍾雨璇罵，她坦言知道弟弟用意，家人亦站在弟弟一方，不過她說：「冇辦法，我做行內梗係唔想咁多衝突，所有嘢以和為貴吖嘛！」（盧振輝攝）

睇好2號佳麗李澤欣 力證美貌無添加

由於兩次風波接連發生，網民質疑她在炒作新聞，她強烈否認，並指自己有對話紀錄可以證明，更謂：「細佬鬧我鬧到喺親戚group都鬧我。」此外，當日與應屆港姐候選佳麗同場，鍾雨璇大讚最欣賞2號佳麗李澤欣，表示以前從事模特兒工作時便見過對方，更力證女方美貌是純天然、無添加！