鄭世豪疑再向林淑敏開火　爆假好人惡行後發毒誓：屈人我不得好死

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》早前大結局，眾演員一直以來都像個大家庭一樣，但去到劇集尾聲突然驚爆滕麗名與林淑敏不和，而「細龍生」鄭世豪則似有所指地形容有人是「不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡（黐）線嘅XXX」，因而引起臆測。早在鄭世豪離巢時，其實已傳出他與「大小姐」林淑敏反目，因為在鄭世豪親口宣布離巢前，林淑敏就代為向傳媒確認鄭世豪約滿，事後鄭世豪曾說：「想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人」之後亦有透露指自己確實因離巢被「劇透」而不快過。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》尾聲時，突然驚爆滕麗名與林淑敏不和。（TVB）

「細龍生」鄭世豪2024年5月正式離巢。(ig@chengsaiho)

早在鄭世豪離巢時，其實已傳出他與「大小姐」林淑敏反目，因為在鄭世豪親口宣布離巢前，林淑敏就代為向傳媒確認鄭世豪約滿，事後鄭世豪曾說：「想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了。」

貼多張《愛回家》合照獨欠林淑敏

近日《愛．回家》結束，鄭世豪也於社交平台上多次發文，分享與昔日同劇演員的合照和點滴，以表懷念之情。合照中除了他與「大龍生」羅樂林、「二太太」蘇恩磁、「細龍太」陳思圻外，有30多張他與劇組不同成員的合照，唯獨欠缺劇中同父異母家姐林淑敏。有網民就批評他「搞小動作」、「好小器」，而鄭世豪都有回覆。

「細龍生」鄭世豪也於社交平台上多次發文，分享與昔日同劇演員的合照，以表懷念之情。(ig@chengsaiho)

當然唔少得「老婆」細龍太陳思圻，不過二人雙雙離巢。(ig@chengsaiho)

鄭世豪與劇中父親羅樂林、母親蘇恩磁。(ig@chengsaiho)

同滕麗名、袁文傑一樣係friend！(ig@chengsaiho)

被指小器 反稱有加害者扮好人實害人

鄭世豪被指小器，他回覆說：「要受害人放下，首先要知道真正發生過有幾多加害者嘅扮好人實害人嘅全部所作所為。我都已經萬次千次好人不記小人過，但眼見及自受害太多，終都忍出病來，所以我選擇離開，希望身體健康，但走都要俾人搞，如果你係我，你就會真正明白，此諒難恕🙏✨你有你選擇愛護你的扮好人，我也有我的選擇，感謝留言❤️✨」

鄭世豪被指小器，他回覆說：「要受害人放下，首先要知道真正發生過有幾多加害者嘅扮好人實害人嘅全部所作所為。」(threads@chengsaiho)

不值假好人被捧在掌心 大爆有人死搶爛搶壞手法做盡

至於批評他「搞啲咁既小動作，成個女人咁」的留言，鄭世豪就更詳盡回覆，甚至不開名但擺明車馬向林淑敏開火：「你哋可以繼續鬧我，橫掂努力咗廿幾年，最後嘅人生都係各位嘅 小氣 作結🥹✨今次令我氣憤嘅係，真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。真係感同身受，氣難平😤😤😤我嗰疊及眼見的，多到輕輕數都大把，所以真係頂得好辛苦了，離開吧，等自己生活好過點。點知最尾都要死搶，剝奪人家嘅最後東西，平日做戲已經成日不理他人，成日死搶難（爛）搶，片場鏡頭前後壞手法做盡。哼~答完記者，仲要扮無心之失。咩又上咗一課？！癡線，仲係新人啊？！訪問都做過千億幾次啦，所以佢做戲真係好叻架❤️✨你哋無鍾意錯佢架👍✨仲有如果我真係咁要暴（曝）光，之後我又點會推晒各大傳媒嘅專訪啊！而我此刻可以好肯定地對天發誓✋我有屈人，我不得好死！☠️完。」

鄭世豪不開名但擺明車馬向林淑敏開火，指自己最氣憤的是：「真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。」(ig@chengsaiho)