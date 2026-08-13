陳展鵬進軍YouTube分享屋企生活 回應撞樣陳凱琳細佬：佢靚仔啲
TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，警務處多名要員出席，而TVB則派出七名曾參與之前系列的藝員代表，包括視帝陳展鵬。有別於經常在劇集中飾演的警察或飛虎隊，他之前特地自薦做跨部門反恐專責組壞人，希望能透過好玩的角色，帶出紀律部隊不同部門的運作讓大眾認識，並大讚節目製作認真，角色老少咸宜。
拍YouTube旨在分享家庭生活 頻道休閒為主拒爆料造話題
近日展鵬與太太單文柔及女兒「小豬比」進軍YouTube，一家三口拍攝親子片，更不介意將家中各個角落公開。早前一集展鵬親自下廚，讓小豬比品評自己的廚藝，新片又有一家三口去峴港玩的花絮。他指一直都有拍片想法，想有一個平台與大家分享家庭生活，皆因近年外界十分關心愛女「小豬比」的成長，每次受訪難以一一盡訴：「我一路都諗緊，有咁多個訪問，唔通我每個禮拜都同一啲Social Media、報章做訪問咩？唔得㗎嘛，同埋大家訪問嘅嘢都係問幾樣嘢，工作、親子、小朋友，咁不如我拍出嚟，亦希望同大家分享多啲我屋企嘅生活係點。」他強調頻道方向以休閒為主，順便為女兒紀錄成長，並非為了製造八卦話題：「大家唔好標籤咗有啲咩片好爆，講啲咩八卦嘢，或者好激嘅嘢，完全冇，只不過多過渠道做吓宣傳又好，分享又好，或者資訊性又好，或者內容方面又好。大家亦可以留言，有好有唔好都可以留言，完全係善意同埋一個分享嘅模式。」
陪愛女狂瀡8次滑梯 幽默回應撞樣陳凱琳胞弟
提到早前他出Po玩商場滑梯玩了足足8次，他笑言是為兌現疫情時對女兒的承諾，當日路經該商場購物，順道帶女兒去玩：「一玩，嘩！我個女就話要補償返咁多年，所以要玩八次，其實真係有啲攰。你話玩一次就冇所謂，玩八次，我都要搵啲嘢自娛下我自己，所以拍咗條片，如果唔係好難玩到咁耐。」結果片段被網民指他撞樣陳凱琳胞弟Derek，展鵬大方回應：「其實呢個話題好耐㗎喇，我未見過佢真人，但係我覺得佢好靚仔，因為佢Mix嚟嘅，我覺得佢靚仔啲。似又好唔似又好，冇乜所謂啦，都咁大個人，似邊個都好啦，尤其是網絡上面，我覺得善意嘅開心絕對冇問題，就算唔善意，我哋做咗30年，有乜嘢未見過？所以完全係最緊要大家有個noise，有啲話題，大家睇吓，大家開心吓咪算囉。」
被問陳凱琳戲院爭議 籲大眾給予空間：都唔好再發酵
對於陳凱琳近日帶兒子去戲院睇戲鬧出風波，身為人父的展鵬亦有留意，他認為事件已經被過度放大：「件事都發酵咗一段時間，都唔好再發酵，我做咗呢行30年，好多媒體都係將好多唔同嘅角色加落去，令到佢好似一個大劇咁，其實嗰件事有幾大呢？留返當事人處理。」他認為應該給予空間，指每個人睇同一件事都有不同看法，對與錯也好，過去了就由它過去。問到作為父親，平時帶女兒出街、睇戲又會否特別小心謹慎，避免鬧出風波，展鵬坦言少帶女兒去睇戲，「我覺得觀點與角度，出到街好多朋友都鍾意小豬比，見到佢會笑，有時好難講，大下大下可能又唔同咗。」
此外，他表示有時帶小朋友出街都因應天時地利，例如天氣熱，小朋友又𤷪、大人又𤷪，結果都會不同：「唔可以一概去討論呢件事，我又唔係當事人，又睇唔到嗰個環境，全部都係口述，就算我自己有咁嘅情況出現，你問我，需要點處理，無論睇戲好、公園好、去水上樂園玩都好，都有佢規矩，呢個係啱嘅，跟規矩又係啱唔啱呢？」總而言之，展鵬還是希望大家將事情放輕再放輕，笑笑便算，對大家都比較舒服。