陳展鵬進軍YouTube分享屋企生活　回應撞樣陳凱琳細佬：佢靚仔啲

TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，警務處多名要員出席，而TVB則派出七名曾參與之前系列的藝員代表，包括視帝陳展鵬。有別於經常在劇集中飾演的警察或飛虎隊，他之前特地自薦做跨部門反恐專責組壞人，希望能透過好玩的角色，帶出紀律部隊不同部門的運作讓大眾認識，並大讚節目製作認真，角色老少咸宜。

TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，TVB及警務處代表一齊切燒豬。（鄧穎琪攝）

警務處處長周一鳴、助理處長（公共關係）陳思達、警察公共關係部總警司林詩韻、傳媒聯絡及支援課高級警司吳翠婷、多媒體傳訊分課警司余剛、社交媒體傳訊組總督察何佩佩及節目主持視訊組節目主持高級督察黎達璜、視訊組影視聯絡高級督察馬麗煒、社交媒體傳訊組警員何世恩出席。（鄧穎琪攝）

TVB則派出七名過往參與過的藝員代表：潘靜文、歐瑞偉、曾展望、院浩棕、陳展鵬、羅天宇、倪樂琳（鄧穎琪攝）

陳展鵬自薦做跨部門反恐專責組壞人，希望能透過好玩的角色，帶出紀律部隊不同部門的運作讓大眾認識。（鄧穎琪攝）

拍YouTube旨在分享家庭生活 頻道休閒為主拒爆料造話題

近日展鵬與太太單文柔及女兒「小豬比」進軍YouTube，一家三口拍攝親子片，更不介意將家中各個角落公開。早前一集展鵬親自下廚，讓小豬比品評自己的廚藝，新片又有一家三口去峴港玩的花絮。他指一直都有拍片想法，想有一個平台與大家分享家庭生活，皆因近年外界十分關心愛女「小豬比」的成長，每次受訪難以一一盡訴：「我一路都諗緊，有咁多個訪問，唔通我每個禮拜都同一啲Social Media、報章做訪問咩？唔得㗎嘛，同埋大家訪問嘅嘢都係問幾樣嘢，工作、親子、小朋友，咁不如我拍出嚟，亦希望同大家分享多啲我屋企嘅生活係點。」他強調頻道方向以休閒為主，順便為女兒紀錄成長，並非為了製造八卦話題：「大家唔好標籤咗有啲咩片好爆，講啲咩八卦嘢，或者好激嘅嘢，完全冇，只不過多過渠道做吓宣傳又好，分享又好，或者資訊性又好，或者內容方面又好。大家亦可以留言，有好有唔好都可以留言，完全係善意同埋一個分享嘅模式。」

近日展鵬與太太單文柔及女兒「小豬比」進軍YouTube，一家三口拍攝親子片。（YouTube：爆廠 MAD WORKERS）

陳展鵬指一直都有拍片想法，想有一個平台與大家分享家庭生活，皆因近年外界十分關心愛女「小豬比」的成長，每次受訪難以一一盡訴，倒不如拍給大家看。（鄧穎琪攝）

陪愛女狂瀡8次滑梯 幽默回應撞樣陳凱琳胞弟

提到早前他出Po玩商場滑梯玩了足足8次，他笑言是為兌現疫情時對女兒的承諾，當日路經該商場購物，順道帶女兒去玩：「一玩，嘩！我個女就話要補償返咁多年，所以要玩八次，其實真係有啲攰。你話玩一次就冇所謂，玩八次，我都要搵啲嘢自娛下我自己，所以拍咗條片，如果唔係好難玩到咁耐。」結果片段被網民指他撞樣陳凱琳胞弟Derek，展鵬大方回應：「其實呢個話題好耐㗎喇，我未見過佢真人，但係我覺得佢好靚仔，因為佢Mix嚟嘅，我覺得佢靚仔啲。似又好唔似又好，冇乜所謂啦，都咁大個人，似邊個都好啦，尤其是網絡上面，我覺得善意嘅開心絕對冇問題，就算唔善意，我哋做咗30年，有乜嘢未見過？所以完全係最緊要大家有個noise，有啲話題，大家睇吓，大家開心吓咪算囉。」

早前陳展鵬出Po玩滑梯玩了足足8次，有網民指他撞樣陳凱琳胞弟Derek。（Threads：rucochan）

陳凱琳細佬Derek（右）

展鵬大方表示陳凱琳細佬靚仔過自己，又說：「都咁大個人，似邊個都好啦，尤其是網絡上面，我覺得善意嘅開心絕對冇問題，就算唔善意，我哋做咗30年，有乜嘢未見過？所以完全係最緊要大家有個noise，有啲話題，大家睇吓，大家開心吓咪算囉。」（鄧穎琪攝）

被問陳凱琳戲院爭議 籲大眾給予空間：都唔好再發酵

對於陳凱琳近日帶兒子去戲院睇戲鬧出風波，身為人父的展鵬亦有留意，他認為事件已經被過度放大：「件事都發酵咗一段時間，都唔好再發酵，我做咗呢行30年，好多媒體都係將好多唔同嘅角色加落去，令到佢好似一個大劇咁，其實嗰件事有幾大呢？留返當事人處理。」他認為應該給予空間，指每個人睇同一件事都有不同看法，對與錯也好，過去了就由它過去。問到作為父親，平時帶女兒出街、睇戲又會否特別小心謹慎，避免鬧出風波，展鵬坦言少帶女兒去睇戲，「我覺得觀點與角度，出到街好多朋友都鍾意小豬比，見到佢會笑，有時好難講，大下大下可能又唔同咗。」

此外，他表示有時帶小朋友出街都因應天時地利，例如天氣熱，小朋友又𤷪、大人又𤷪，結果都會不同：「唔可以一概去討論呢件事，我又唔係當事人，又睇唔到嗰個環境，全部都係口述，就算我自己有咁嘅情況出現，你問我，需要點處理，無論睇戲好、公園好、去水上樂園玩都好，都有佢規矩，呢個係啱嘅，跟規矩又係啱唔啱呢？」總而言之，展鵬還是希望大家將事情放輕再放輕，笑笑便算，對大家都比較舒服。