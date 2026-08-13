新《愛·回家》大玩AI餐廳衝擊網民視網膜　背景驚現翻版唐詩詠？

TVB新處境劇《愛·回家之三代同糖》（下稱：《三代同糖》）接棒《愛·回家之開心速遞》（下稱：《開心速遞》）出街。不過劇集開播以來評價反應熱烈，而且上一輯做了近十年，認為觀眾需要時間適應也是人之常情。而除了人物角色和劇集風格改變外，昨晚（12日）播出的第三集《三代同糖》中，更因一幕「AI餐廳」背景，再次引起網上熱討。

《愛．回家之三代同糖》接棒《愛·回家之開心速遞》。（資料圖片）

劇集開播以來引起不少討論。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

《三代同糖》驚現「AI餐廳」背景

有看到昨晚《三代同糖》的觀眾，相信不難留意到，有一幕車婉婉到餐廳揾飾演其女兒的吳若希。然而，原本簡單的一場文戲，卻因突破性AI餐廳背景而成為焦點。以往在《開心速遞》中，「初戀Cafe」是搭建實體廠景拍攝，再以一張風景海報扮作戶外，但今次《三代同糖》劇中的「Manly男臣CAFE BAR」，由背後的室內環境、甚至座上的「食客」，九成都是由AI生成，給傳統電視觀眾帶來新的視覺衝擊。

昨晚（12日）第三集的《三代同糖》中運用了AI技術，引起網民熱議。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

網民覺得這個AI背景有點特別。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

網民反應

這幕「AI景」播出後，即時震撼大批網民眼球並引起熱烈討論。有網民坦言仍需要時間接受這個新嘗試，「當初宣傳好似有話ai衝擊，冇諗過係衝擊觀眾嘅視網膜」、「其實啲AI景係咪專登整假啲，俾觀眾知道佢係AI?太真太似實境嘅話就冇talking point」，亦有眼利的網民幽默指出：「好好笑 張圖後面仲整咗唐詩詠 同阿moon落去」；而在該幕中飾演「西裝保險男」的新人徐浩賢，也忍不住搞笑留言「澄清」：「希望大家唔好都當咗我係ai」，十分搞笑。另外，也有網民持開放態度，覺得TVB做法是與時並進「想試新嘢」、「電影都用CG啦」。雖然明顯看出在AI技術上未夠成熟，仍有很大進步和改善空間，但起碼肯作出嘗試和改變。

有眼利網民見到「食客」撞樣唐詩詠。而實驗「西裝保險男」的新人徐浩賢也在社交平台留言：「希望大家唔好都當咗我係ai」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

亦有網民覺得TVB有改變總比一成不變好。(《愛．回家之三代同糖》截圖)