TVB勝利男睇《功夫女足》隔空向星爺自薦　自認搞笑：畀啲機會我

現年45歲的楊明，近年演藝事業停滯不前，自兩年前參演劇集《黑色月光》後，至今未有新劇推出。他也將目光投向馬來西亞市場，除了在大馬開設港式燒味店，本月初更於當地舉行盛大婚禮，迎娶拿督千金莊思明，正式成為「大馬女婿」。不過楊明內心似乎依然熱愛演戲，近日，他出席周星馳新作《功夫女足》的大馬首映禮受訪時，更公開向星爺「搲撈」，自薦道：「星爺，揾我拍戲，我都得㗎！」沒料到結果卻換來一眾網民無情吐槽。

楊明自《黑色月光》之後，至今已兩年沒有劇集出街。(《黑色月光》截圖)

楊明現在大馬開設港式燒味店，再戰飲食界。（小紅書截圖）

楊明月初迎娶拿督千金莊思明，成為「大馬女婿」。

模仿《逃學威龍2》金句

楊明日前出席《功夫女足》的大馬首映禮，他接受訪問時被問到在星爺電影中，「你最喜歡的金句」，楊明笑言：「星爺咁多作品，其實我從細睇到大，如果要我揀一句金句，我而家腦海中成日都浮現喺《逃學威龍2》入面，佢對住張敏姐姐講嘅一句。」他更即場模仿起星爺的語氣和神態：「而家有妳Fi-Hi，我仲使乜Hi-Fi呢？」

楊明日前出席《功夫女足》大馬首映禮，期間向星爺自薦。（小紅書截圖）

楊明自言星爺的作品，他由細睇到大。（小紅書截圖）

楊明最深刻的星爺電影金句。（小紅書截圖）

隔空向星爺自薦

訪問期間，楊明表現積極，更抓緊機會隔空向星爺自薦，坦言自己也很有搞笑細胞：「星爺，其實我都得㗎，我玩搞笑，希望你留意下我啲作品啦，畀啲機會我啊！我除咗唔識踢波之外，咩都得㗎，考慮下我啊！尤其係加埋足球啦，我有睇田雞（田啟文）哥哥嗰啲……扭人過關嗰啲！」說到興起，楊明更情不自禁「露兩手」，即場擺出浮誇的避人扭波動作，動作十分入戲。

楊明表示有看田雞在《少林足球》裡面「扭人過關」。（小紅書截圖）

楊明即場「露兩手」。（小紅書截圖）

改編《食神》名句呼籲入場爆滿

此外，楊明還模仿星爺的語氣呼籲觀眾入場支持。他引用《食神》中的經典對白「溝埋一齊做瀨尿牛丸吖笨」，改編為：「我而家喺呢邀請大家啦，一齊入戲院睇《功夫女足》吖笨！」楊明這次賣力「自薦」，雖然暫時仍未知能否成功打動星爺，不過其舉動卻惹來網民吐槽：「你唔得」、「大陸無可能要你，你自己知自己事」、「找你拍風險大，萬一出事還要後期找人給你替掉、打碼、補拍，你說找你幹嘛」、「你後半世乖乖地食軟飯都飽啦，何必呢」。

好投入。（小紅書截圖）

不知道星爺聽不聽到楊明的「呼喚」呢。（微博@電影功夫女足）

網民留言。（小紅書截圖）

楊明曾因醉駕被判監禁18天

事實上，楊明於2020年的醉駕事件轟動全城，隨後更有傳他被內地定義為「失德藝人」，難怪近年見他主力發展大馬市場，一來現時身分難以往內地發展；另一方面，大馬始終是太太家「地頭」，發展自然更為順理成章。回顧當日，楊明駕駛私家車途經半山馬己仙峽道時失控，越過雙白線撞毀交通指示牌並剷上石壆。警員到場時發現他滿身酒氣、神智不清，送院後更是拒絕提供血液樣本作酒精測試。案件歷經兩年多的法律訴訟與上訴，楊明最終因「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項罪名成立，被判處即時監禁18天、停牌2年及罰款港幣2,000元。

楊明當年醉駕事件轟動全城。（陳永武攝）