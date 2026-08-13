Jennie曬性感上圍變幻程度令人驚歎　自言初出道曾因身材感自卑

BLACKPINK成員Jennie兩年多前創立個人公司ODD ATELIER正式單飛，近年事業起飛，發行個人單曲及專輯大獲好評，更成為奢侈時尚品牌寵兒。獨立發展後，Jennie無論音樂風格及衣著都大解放，更經常在IG分享性感照。

Jennie兩年多前創立個人公司ODD ATELIER正式單飛事業全面開花，收益勁撈238億韓元。（IG/@jennierubyjane）

Jennie單飛後衣著愈來愈大解放。（IG/@jennierubyjane）

Jennie身材變幻程度令人驚歎

Jennie於7月尾推出全新單曲《Less than a Lover》，並邀請到台灣新生代模特兒Kai擔任MV男主角，MV觀看次數已經突破2000萬。昨晚（12日）Jennie在IG分享了多張性感照，相中她穿上白色Bra Top及透視白色長裙，大曬結實纖腰。不過有網民留意到Jennie的上圍明顯比過往「縮水」，對比舊照發現Jennie上圍時大時細，身材變幻程度令人驚歎。

昨晚（12日）Jennie在IG分享了多張性感照。（IG圖片）

好性感！（IG圖片）

不過有網民留意到Jennie的上圍明顯比過往「縮水」。（IG圖片）

Jennie上圍被指時大時細。（IG圖片）

Jennie在IG公開了拍攝地點的別墅，正是位於西班牙貝古爾的Villa Adriana。（IG圖片）

Jennie自言初出道曾因身材感自卑

另外，Jennie早前接受雜誌訪問時曾透露，剛出道時曾因嬌小身形感到自卑。她坦言初出道時因身材而感到沒有自信：「我正在慢慢和自己的身體成為朋友！」她說：「以前確實有一些讓我感到自卑的地方。我的身形非常嬌小，所以剛開始活動時，曾感受到一種必須讓自己看起來更高大、更有存在感的壓力。」

Jennie身材變幻程度令網民驚歎。（IG圖片）

Jennie自言初出道曾因身材感自卑。（IG圖片）