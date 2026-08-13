翁虹18歲愛女劉蒔公開超自律一日行程 讀UCLA兼職普拉提教練
撰文：董欣琪
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現年57歲的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），現年18歲的劉蒔遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，更愈大愈靚女，被網民封為「最美星二代」之一！現時在美國留學的劉蒔，早前以全A、年級前三的優異成績畢業，更考入UCLA（加州大學洛杉磯分校），獲「校董會特級獎學金」，相當叻女！日前劉蒔與好友一起拍攝了一段「一日生活」短片，分享在美國的留學生活！
翁虹女兒公開超自律一日行程 兼職任普拉提導師
短片以上下分鏡形式拍攝，目前在UCLA就讀的劉蒔，與在史丹福大學（Stanford University）做實習生的朋友拍片記錄一日生活。片中可見，劉蒔早上7點半起身，8點就到健身房做運動，之後回家拆快遞、煮早餐、梳洗化妝，為返工做好準備。大約9點，她就揸車出門，在一間普拉提教室兼職擔任導師。結束工作後，劉蒔就揸車返學校，中午12點在飯堂用餐後，下午1點就開始上堂，直至4點才落堂，回家簡單吃過晚飯、沖完涼後，8點就開始做功課溫書，直至深夜12點才瞓覺。
劉蒔鋼琴十級兼專業普拉提教練 曾有容貌焦慮靠化妝護膚變靚
自小獲父母悉心栽培的小水晶，不但樣貌出眾，更是成績優異，除了鋼琴十級之外，還擅長長笛及馬術，熱愛下廚的她經常分享健康美食，去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。雖然小水晶自言因膚色不夠白而一度有容貌焦慮，但對化妝及護膚甚有心得的她，逐漸找到適合自己的風格：「現在呢跟我自己的膚色已經和解了，不要用膚色來決定說這個人好不好看或怎麼樣，不管是護膚還是化妝，都是在讓我變美，還有變自信的一個路程。」