翁虹18歲愛女劉蒔公開超自律一日行程　讀UCLA兼職普拉提教練

現年57歲的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），現年18歲的劉蒔遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，更愈大愈靚女，被網民封為「最美星二代」之一！現時在美國留學的劉蒔，早前以全A、年級前三的優異成績畢業，更考入UCLA（加州大學洛杉磯分校），獲「校董會特級獎學金」，相當叻女！日前劉蒔與好友一起拍攝了一段「一日生活」短片，分享在美國的留學生活！

翁虹與老公劉冠廷育有一女「小水晶」劉蒔（Crystal）。（微博@劉蒔Crystal）

18歲成年！（微博@劉蒔Crystal）

樣貌十分標緻。（微博@劉蒔Crystal）

翁虹特意在今年初就請來5名繡娘同時趕工，訂製純手工縫製的「非遺雲肩」送給囡囡。（影片截圖）

參加畢業典禮。（影片截圖）

UCLA（加州大學洛杉磯分校）是享譽全球的頂尖公立研究型大學，素有「公立常春藤」的美譽。根據最新的全球與全美大學排行，UCLA在U.S. News最佳大學排行榜中位居全美第17名、全美公立大學第2名；在世界各大權威排行榜中也穩居前段班。（影片截圖）

劉蒔穩居全年級前三、全A成績高中畢業，同時獲得經濟學、社會與行為科學、行政與資訊系統副學士學位，而且全部全科A！（影片截圖）

翁虹女兒公開超自律一日行程 兼職任普拉提導師

短片以上下分鏡形式拍攝，目前在UCLA就讀的劉蒔，與在史丹福大學（Stanford University）做實習生的朋友拍片記錄一日生活。片中可見，劉蒔早上7點半起身，8點就到健身房做運動，之後回家拆快遞、煮早餐、梳洗化妝，為返工做好準備。大約9點，她就揸車出門，在一間普拉提教室兼職擔任導師。結束工作後，劉蒔就揸車返學校，中午12點在飯堂用餐後，下午1點就開始上堂，直至4點才落堂，回家簡單吃過晚飯、沖完涼後，8點就開始做功課溫書，直至深夜12點才瞓覺。

短片以上下分鏡形式拍攝，目前在UCLA就讀的劉蒔，與在史丹福大學（Stanford University）做實習生的朋友拍片記錄一日生活。（影片截圖）

8點做Gym。（影片截圖）

揸車出門。（影片截圖）

兼職普拉提教練。（影片截圖）

兼職普拉提教練。（影片截圖）

返學。（影片截圖）

上堂。（影片截圖）

落堂。（影片截圖）

晚餐。（影片截圖）

做功課溫書。（影片截圖）

劉蒔鋼琴十級兼專業普拉提教練 曾有容貌焦慮靠化妝護膚變靚

自小獲父母悉心栽培的小水晶，不但樣貌出眾，更是成績優異，除了鋼琴十級之外，還擅長長笛及馬術，熱愛下廚的她經常分享健康美食，去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。雖然小水晶自言因膚色不夠白而一度有容貌焦慮，但對化妝及護膚甚有心得的她，逐漸找到適合自己的風格：「現在呢跟我自己的膚色已經和解了，不要用膚色來決定說這個人好不好看或怎麼樣，不管是護膚還是化妝，都是在讓我變美，還有變自信的一個路程。」

讀UCLA！（影片截圖）

參觀校園。（影片截圖）

一家三口好幸福。（微博@翁虹）

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

愈大愈靚女！（微博@劉蒔Crystal）

樣貌出眾！（微博@劉蒔Crystal）

高中畢業舞會！（微博@劉蒔Crystal）

擅長長笛。（微博@劉蒔Crystal）

熱愛下廚的她經常分享健康美食。（影片截圖）

去年她展開了450小時的訓練，終於成為了一名認證普拉提教練。（影片截圖）

對化妝及護膚甚有心得。（影片截圖）

曾有容貌焦慮。（影片截圖）