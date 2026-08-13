杜如風瘦身成功曬Fit爆身材重返顏值巔峰　被指食減肥藥激動澄清

現年51歲的杜如風是已故嘉禾電影高層杜惠東的愛女，憑主持旅遊節目中識飲識食兼瘋狂購物形象而入屋。近年她多次因身形發福而成為網民焦點，她曾透露因受濕疹問題困擾，需長期服用類固醇才導致體重急升，更自嘲「肥過部貨車」。昨日（12日）杜如風在社交平台分享了近照，瘦身成功後獲讚顏值重返巔峰！

近年她多次因身形發福而成為網民焦點，她曾透露因受濕疹問題困擾，需長期服用類固醇才導致體重急升。（小紅書）

杜如風瘦身成功曬筷子腿

杜如風昨日在Facebook分享了多張近照，並留言：「遊車河食Fish & Chick! Yummy yummy!!😇😇」。相中可見，瘦身成功的杜如風穿上深色T恤及軍綠色迷你裙，靠在名車上拍照，大曬筷子腿。另一張照片可見杜如風四肢纖瘦，皮膚緊緻更驚現V面，狀態極佳。

瘦身成功的杜如風穿上深色T恤及軍綠色迷你裙，靠在名車上拍照，大曬筷子腿。（杜如風Facebook）

杜如風或網民大讚依然有少女感！（杜如風Facebook）

杜如風被指食減肥藥激動澄清

有大批網民看到杜如風的近照後，都忍不住表示驚訝，除了大讚她顏值重返巔峰及充滿少女感之外，更有人求減肥方法：「如風姐瘦了很多！孌了美少女，請教點減肥啦？」、「瘦咗咁多嘅？」、「肥番少少會好啲！太瘦了！」、「減肥成功！」、「靚女番嚟喇」、「發生咩事？瘦咗好多！」、「杜如風唔自私系列，快啲分享點瘦」、「求減肥方法」。不過當有網民留言問及杜如風「你是邊隻減肥藥啊？」，杜如風立即激動澄清表示：「我從來冇食過任何減肥藥！！唔好俾人呃！！吓」。

杜如風被指食減肥藥激動澄清。（杜如風Facebook）

網民大讚杜如風顏值重返巔峰。（杜如風Facebook）

不過有網民就認為杜如風肥返少少更好看。（杜如風Facebook）