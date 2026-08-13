伍富橋突襲睡房　曝光孕妻Shirley激罕黑色Bra Top低胸極誘惑

即將升任人父的歌手伍富橋（Alvin），日前推出全新單曲《約定一起看未來》，以歌聲紀錄人生新階段。剛剛完成新歌MV拍攝的他，隨即在社交平台分享與太太梁兆楹（Shirley）的甜蜜日常，一向寵妻的Alvin更「出賣」孕妻，曝光了Shirley多張罕見的「超性感噴血孕照」，並透露距離寶寶的預產期僅剩最後60日，字裡行間洋溢著新手爸爸的興奮與期待。

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚近四年！（IG截圖）

Shirley早前挺巨肚探班，更爆伍富橋有見血暈倒前科。（吳子生攝）

突襲睡房 孕妻黑色Bra Top低胸極誘惑

影片中，Alvin偷偷地推開了睡房的門，似乎正在進行「偷襲」。鏡頭一轉，就見到Shirley正側躺在床上，身穿一套黑色的絲質睡衣，上身更是罕有地只穿上了黑色的Bra Top，大方露出了誘惑的事業線和清晰可見的孕肚。Shirley雖然並非圈中人，但因為身家豐厚，加上與Alvin的感情生活一直受到關注，入屋程度極高。她私下雖然性格直率，但鮮有在公開平台以如此性感的裝束示人。Alvin今次「合法偷窺」的片段，不但讓網民大飽眼福。

Alvin將她私下最真實、最性感的一面徹底曝光。（IG截圖）

Alvin將她私下最真實、最性感的一面徹底曝光。（IG截圖）

Alvin將她私下最真實、最性感的一面徹底曝光。（IG截圖）

Alvin將她私下最真實、最性感的一面徹底曝光。（IG截圖）

富妻的甜蜜日常！（IG/@alvinngfukiu）

富妻的甜蜜日常！（IG/@alvinngfukiu）

富妻的甜蜜日常！（IG/@alvinngfukiu）

預產期10月網民留言送祝福

據悉，Shirley的預產期大約在今年10月，現時已進入最後的陀B階段。相信Alvin今次分享老婆的性感孕照，除了是記錄生活，更多的是表現出對即將榮升準爸爸的興奮和對太太的無限愛意。帖文一出，隨即吸引大批圈中好友及網民留言送上祝福，期待寶寶順利平安出生。