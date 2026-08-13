94歲胡楓留醫ICU後近照曝光面色紅潤　蔡一傑親自下廚重溫經典

現年94歲的「修哥」胡楓早前因急性膽管炎引發膽石堵塞，病情一度極為危急，被緊急送入ICU。當時他因呼吸困難需要插喉，更陷入長達4天的深度昏迷，還好修哥憑藉強大的求生意志，最終奇蹟般戰勝病魔康復出院。近日，草蜢成員蔡一傑特意前往探望並親自下廚，兩人邊享用家常大餐邊重溫修哥當年演唱《失戀陣線聯盟》的爆笑片段。

現場有說有笑，氣氛相當好。（IG＠djremus_choy）

胡楓大病初癒，臉色紅潤，精神狀態極佳。（IG＠djremus_choy）

蔡一傑親自下廚邊食邊重溫唱《失戀陣線聯盟》

隨著病情大為好轉，圈中後輩亦紛紛獻上無微不至的關懷。草蜢成員蔡一傑日前在社交平台分享親身前往探望修哥的溫馨影片，影片中，大病初癒的修哥雖然身形略顯清減，但臉色紅潤、思路清晰，互動時更是中氣十足，復原狀況令人驚喜。蔡一傑特意親自下廚，為修哥準備了營養又豐盛的家常飯菜。兩人邊吃邊重溫修哥昔日在電視節目中演繹草蜢經典名曲《失戀陣線聯盟》的爆笑片段，現場有講有笑。蔡一傑感性發文：「修哥畀我睇當年佢唱我嘅歌，非常好笑，我還煮飯給他吃，他精神奕奕非常好！」

修哥走過生死關頭更珍惜當下

走過這趟生死一劫，修哥坦言，這次經歷讓他更加懂得珍惜與親朋好友相聚的每分每秒，並承諾日後會親自答謝各界這段時間以來對他的關心。無數網民與圈中好友見到修哥在影片中神采飛揚、精靈活潑的模樣後，紛紛湧入留言區送上最真摯的祝福。大家大讚蔡一傑貼心之餘，更祝願修哥繼續保持健康長壽，用他永不服輸的生命力與親切笑臉，繼續為大眾帶來無盡歡樂。