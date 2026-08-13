歐瑞偉盼觀眾畀機會新《愛回家》鋪墊劇情唔好鬧住　回應客串可能

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》早前迎來大結局，由於陪伴觀眾長達九年多，不少網民大感不捨，甚至在Threads上自發為劇中角色開設帳號互相留言，就連「食屎陳師奶借嗰支豉油」等死物都有專屬帳號，猶如在網絡世界延續開心速遞宇宙！昨日（12日）歐瑞偉出席TVB《警聲百二秒 IV》開鏡儀式時，透露自己也有留意到這個有趣的現象，甚至親自落場參與。他笑著回應：「係囉，係囉，我仲入咗去裡面，有好多同事都入咗去，我話我『到咗』，咁囉。大家咁支持，我就入去大家一齊玩。」被問到劇集落幕是否仍在沉澱中，他坦言一早已經消化了這個消息，但依舊難掩不捨之情：「話晒拍咗九年幾，好多觀眾……唔好話觀眾，我哋都唔捨得，戲裡面同班演員好合拍，好開心，拍得好好。」他透露完結《愛．回家》後外面還有少量其他拍攝工作，之後就未知。

TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，TVB及警務處代表一齊切燒豬。（鄧穎琪攝）

無綫集團有限公司總經理(商務營運)蕭世和先生、警務處處長周一鳴，以及七位藝人代表潘靜文、歐瑞偉、曾展望、阮浩棕、陳展鵬、羅天宇、倪樂琳（鄧穎琪攝）

12年前父女片段翻Hit 隔空祝福Candy女團出道

近日還有另一波「回憶殺」，早在2012年首播的《愛·回家》第一輯中，飾演「KC」歐瑞偉女兒「Candy」的童星黃可盈，近日在社交平台翻貼當年兩父女在車內唱歌的經典片段。昔日的小女孩如今已長得亭亭玉立，更成為女團IdG Sundae成員！歐瑞偉直言見到時都很驚喜：「佢post咗出嚟我都諗咗吓，已經係12年前嘅事，幾得意，個畫面我都仲記得，嗰日突然之間喺度諗喺架車度有咩可以玩，兩父女，不如唱歌？咁就聽返下，之後唱返。」得知「女兒」已經出道成為藝人，他立即隔空送上祝福：「我都係最近先知，加油呀！你要加油喇！」至於將來會否有機會兩父女「合體」演出？他則抱持開放態度：「世事嘅嘢真係唔知，可能真係有機會，如果有機會都幾好玩，幾得意。」

近日還有另一波「回憶殺」，早在2012年首播的《愛·回家》第一輯中，飾演「KC」歐瑞偉女兒「Candy」的童星黃可盈。（Threads@hywmel）

近日黃可盈在社交平台翻貼當年兩父女在車內唱歌的經典片段，昔日的小女孩如今已長得亭亭玉立，更成為女團IdG Sundae成員！（Threads@hywmel）

得知「女兒」已經出道成為藝人，他立即隔空送上祝福：「我都係最近先知，加油呀！你要加油喇！」至於將來會否有機會兩父女「合體」演出？歐瑞偉則抱持開放態度：「世事嘅嘢真係唔知，可能真係有機會，如果有機會都幾好玩，幾得意。」（鄧穎琪攝）

支持新《愛回家》與Terry 撞名「家聰」被問是否有玄機

《愛·回家之開心速遞》播畢後，新處境劇隨即接檔，而舊班底中唯一過渡到新一輯的，便是飾演「Terry」的李偉健，歐瑞偉表示有睇新劇：「當然有睇啦！一定要支持啦《愛·回家》，雖然我冇份做，但係我都會支持個劇，仲要支持Terry！」李偉健在新劇中恰巧名為「嘉驄」，跟歐瑞偉在舊版《愛·回家》的「吳家聰」撞名，縮寫一樣是「KC」，問到會否是有什麼鋪墊或玄機，歐瑞偉說：「咁又真係唔知，呢樣嘢要問返Terry先知。」

《愛·回家之開心速遞》播畢後，新處境劇隨即接檔，而舊班底中唯一過渡到新一輯的，便是飾演「Terry」的李偉健，歐瑞偉表示有睇新劇：「當然有睇啦！一定要支持啦《愛·回家》，雖然我冇份做，但係我都會支持個劇，仲要支持Terry！」

李偉健在新劇中恰巧名為「嘉驄」，跟歐瑞偉在舊版《愛·回家》的「吳家聰」撞名，縮寫一樣是「KC」，問到會否是有什麼鋪墊或玄機，歐瑞偉說：「咁又真係唔知，呢樣嘢要問返Terry先知。」（鄧穎琪攝）

籲觀眾給新劇時間鋪墊演員 暫未知會否客串新版

舊作「珠玉在前」，令新劇開播初期便出現負評，觀眾始終覺得新不如舊，歐瑞偉以過來人身分呼籲觀眾多給予耐性和機會：「一定要鋪嘅，因為角色要慢慢慢慢鋪，比觀眾慢慢伸入去，我當初《愛·回家》都係咁樣。當然啦，我哋嗰輯《愛·回家之開心速遞》，開頭都係，演員要慢慢慢慢鋪，等觀眾慢慢慢慢入落個心度。我覺得唔好咁快俾意見，覺得唔好，俾多啲機會，我哋以前嗰集都係咁樣。」他指目前只播了兩、三集，觀眾需要時間慢慢認識演員，深信只要時間一長，觀眾自然會投入新角色的魅力之中。有網民推測若新《愛．回家》收視未如理想，或會邀請舊作演員回去「救亡」，問歐瑞偉會否有機會客串新劇，他透露：「真係唔知，但係呢樣嘢真係要睇個編劇，睇公司，陸續有人返入去我都相信會有嘅，但係有冇自己份，暫時應該唔會。」