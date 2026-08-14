高海寧戶外拍劇狂吹風扇仔勁捱得　北上吸金逆襲曾五口人住天台屋

現年39歲的當家TVB花旦高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》人氣飆升，繼早前剛播畢的《飛常日誌II》後，她有份參演的新劇《夫妻的博弈》近日亦正式在優酷及TVB首播。除了劇接劇外，高海寧近年還頻頻北上發展，憑藉努力的態度和親民作風，成功打開內地市場，即使部分演員沒工開，高海寧仍然劇接劇。日前有網民見到高海寧在內地拍劇，炎夏揸住風扇仔狂吹，依然頂住熱氣拍劇，十分敬業。

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧是好戲之人。（TVB圖片）

高海寧揸風扇仔內地拍劇

日前，有網民見到高海寧在內地拍劇。高海寧在炎夏期間，頂住大太陽在戶外拍劇。皮膚白滑又有氣質的高海寧在人群中一眼被認出，她揸住風扇仔，一邊吹一邊與在場工作人員溝通。雖然又熱又潮濕，高海寧依然與努力工作，行來行去。

據網民透露，當時高海寧正於佛山開機拍攝改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》，與內地「95後頂流花旦」白鹿同場飆戲。網民心疼留言：「熱得不行，那麼高溫真的是辛苦了她」。

高海寧全新短發造型。（IG@sammkoling）

13歲來港一家擠天台屋 父母擺檔養活三姊弟

高海寧13歲時隨家人從南京移居香港，當時一家五口生活艱苦，曾擠在旺角女人街的天台屋生活。她的父母為了養活三姊弟，長期在女人街擺攤經營銀器生意。

剛入行時高海寧收入微薄，父母依舊要在女人街擺檔養家。爸爸更曾因涉嫌賣假銀器而被海關拘捕，此事令高海寧極為自責與心痛，坦言：「我覺得自己做極都養唔到屋企人，我好想父母唔使再喺女人街擺檔，夏天太熱，女人街咁焗成四十度都有，太辛苦啦！」

經歷過家境艱苦，高海寧入行後極為節儉與努力。隨後她的工作量呈幾何級增加，終在2015年成功上車做業主，並將租金全數交給屋企人，每月更奉上5位數家用，同時供兩個弟弟讀書及供養身在內地的婆婆。近年高海寧將工作重心北上發展，憑藉親和力與實力人氣急升，吸金力相當驚人，徹底靠一己之力逆轉家境，成為圈中著名的孝順女。

高海寧拍劇熱到頂不順，要拎風扇仔狂吹。（小紅書）

高海寧與在場工作人員溝通。（小紅書）