沈月25歲生日送海灘照性感仙氣兼備　側身曬事業線白裙透視極誘惑

90年代性感女神邱淑貞在1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後就息影，兩人育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨。而大女沈月向來有「最美星二代」美譽，無論靚樣和惹火身材，都盡得媽咪優良遺傳，堪稱完美復刻。沈月亦深受各大時尚國際品牌的喜愛，早已成為本地時尚界的寵兒，不時獲邀出席活動。今日（13日）是沈月的25歲生日，她在社交平台分享多張於海邊拍攝的靚相，向粉絲大送生日福利！

邱淑貞育有三名女兒，大女沈月是廣告商寵兒。（IG@yuetyuetxx）

沈月愈大愈靚女。（IG@yuetyuetxx）

無論靚樣和身材，沈月都盡得媽咪優良遺傳。（IG@yuetyuetxx）

沈月日前去三亞旅行時，大曬本錢。（IG@yuetyuetxx）

沈月25歲生日曬靚相

今日（13日）正是沈月的25歲生日，她在社交平台更新動態，並寫道：「25 🩵 My sister took these 📷✨」，透露這組海灘靚相是由妹妹親自「操刀」。相片中可見，身在海灘的沈月心情極佳，當日她身穿一條白色吊帶短裙，完美展露一身白滑無瑕的肌膚以及纖細修長的大長腿，雖然她隨性地外搭了一件藍色長袖外套，但依然無阻其性感魅力。沈月在海浪邊踏水漫步，時而撥弄秀髮，時而露出甜美燦爛的笑容，仙氣爆燈。

8月13日是沈月25歲生日。（IG@yuetyuetxx）

身材比例極好。（IG@yuetyuetxx）

美人美景。（IG@yuetyuetxx）

豐滿身材極誘人

而在多張相片之中，最令人吸睛的莫過於她的自拍照。沈月除了近鏡大曬零死角「神顏」外，更以「側身」邪惡角度自拍，大方曬出超深長的事業線，加上該條白色短裙遠看還呈現「透透地」若隱若現的效果，性感指數直綫飆升，視覺效果極具衝擊力，瞬間震撼了不少網民的眼球，可謂性感、仙氣兼備。

好開心。（IG@yuetyuetxx）

呢個角度勁吸睛。（IG@yuetyuetxx）