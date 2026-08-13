港姐2026｜4號譚雅文腹肌勁吸睛　自認運動狂：唔做運動會唔自在

年度選美盛事《2026香港小姐競選》正如火如荼進行中。大會今日（13/8）於將軍澳一間酒店舉行記者會，安排12位候選佳麗首度以泳裝姿態公開亮相會晤傳媒，展現修長身材與自信姿態，吸引大批媒體到場採訪。

提到今日以泳衣示人，Tiffany直言對自己的狀態非常滿意：「我不論任何時候對自己個狀態都好滿意㗎！」被問到平時是否對身材管理極為嚴格，她笑言自己是個「運動狂人」：「其實係因為我有少少運動狂人啦，每次做完運動之後，都有分別有啲肌肉線條，所以做運動真係好開心、好減壓！」

大會安排12位入圍候選佳麗以泳裝形象隆重亮相會晤傳媒。（吳子生攝）

提到現時是否需要積極減肥，Tiffany表示目前會繼續保持最佳狀態。現場注意到她隱約露出腹肌線條，Tiffany開心表示可能今日天陰打光效果特別好，更透露現時體重約50公斤：「我冇特別去量身高呀，好少讚自己，平時出門之前睇下自己，『嗯！正！』咁就覺得正㗎喇！」

健身一年大蛻變 以前僅47公斤過瘦

談到健身的心路歷程，Tiffany透露自己以前屬於過瘦身材：「以前好瘦，超瘦！以前可能得47公斤左右，依家練多咗肌肉量，磅數升咗，但個人結實咗好多。依家每次去旅遊自己拎行李箱，都感受到自己力量大咗好多，好開心！」

她更笑稱運動已成為生活中不可或缺的一部分，如果不做運動甚至會覺得不適應：「真係有㗎！如果唔做運動嘅話，會覺得有少少……好多精力冇地方釋放咁，會有少少手痒，真係會㗎！所以一定要抽時間去放鬆吓，做完運動整個人舒服晒。」

談選美心態：做好自己最重要

面對其他佳麗的優秀表現，Tiffany表現得相當大方，表示每位佳麗各有優勢，自己不會與人比較，最重要是突破自我：「每個人嘅身型都唔同，有啲人係蘋果型，有啲人係梨型，我屬於H型。但我同自己比好開心，一年前未健身之前，我覺得依家健康過以前好多好多。」

Tiffany透露現時體重有50kg。（吳子生攝）

Tiffany狀態大勇。（吳子生攝）