鄭世豪再發聲甘被不知情者當小人　林淑敏拒就冇開名指控對號入座

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》早前大結局，結束前夕突然驚爆滕麗名與林淑敏不和，而早於兩年前已盛傳跟林淑敏反目的「細龍生」鄭世豪都加把嘴，似有所指地形容有人是「不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡（黐）線嘅XXX」，因而引起臆測。近日鄭世豪於社交平台上多次發文，分享與昔日同劇演員的合照和點滴，但30多張他與劇組不同成員的合照中，獨欠缺劇中同父異母家姐林淑敏，有網民就批評他「搞小動作」、「好小氣」，鄭世豪於是撰長文大爆「有加害者扮好人」、「死搶爛搶」、「鏡頭前後壞手法做盡」等惡行，更發毒誓自證絕冇屈人，否則不得好死。事件再發酵後，鄭世豪再有新回覆，有網民稱他現時行為似小人和女人般不「明刀明槍」，他就親回：「如你有睇過晒來龍去脈，就會知，如果無緣睇到，我就繼續係小人和小氣嗰個好了，多謝教誨。」而林淑敏回應傳媒查詢時就表示，鄭世豪冇開名，自己不會對號入座。

鄭世豪雖離開《愛回家》已兩年，但他跟林淑敏不和的傳言近日成為熱話。（資料圖片）

離巢被「劇透」埋下心結 鄭世豪近日轟有加害者扮好人

其實早在鄭世豪離巢時，其實已傳出他與「大小姐」林淑敏反目，因為在鄭世豪親口宣布離巢前，林淑敏就代為向傳媒確認鄭世豪約滿，事後鄭世豪曾說：「想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人」之後亦有透露指自己確實因離巢被「劇透」而不快過。隨著近日林淑敏與滕麗名傳不和，以及《愛．回家》大結局等，鄭世豪都「上水」，當他被指post相搞小動作時，就回覆：「要受害人放下，首先要知道真正發生過有幾多加害者嘅扮好人實害人嘅全部所作所為。我都已經萬次千次好人不記小人過，但眼見及自受害太多，終都忍出病來，所以我選擇離開，希望身體健康，但走都要俾人搞，如果你係我，你就會真正明白，此諒難恕🙏✨你有你選擇愛護你的扮好人，我也有我的選擇，感謝留言❤️✨」

早在鄭世豪離巢時，其實已傳出他與「大小姐」林淑敏反目，因為在鄭世豪親口宣布離巢前，林淑敏就代為向傳媒確認鄭世豪約滿，事後鄭世豪曾說：「想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了。」

鄭世豪被指小器，他回覆說：「要受害人放下，首先要知道真正發生過有幾多加害者嘅扮好人實害人嘅全部所作所為。」(threads@chengsaiho)

反駁「搞小動作」指控 發毒誓稱絕無屈人

至於批評他「搞啲咁既小動作，成個女人咁」的留言，鄭世豪就更詳盡回覆，甚至不開名但擺明車馬向林淑敏開火：「你哋可以繼續鬧我，橫掂努力咗廿幾年，最後嘅人生都係各位嘅 小氣 作結🥹✨今次令我氣憤嘅係，真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。真係感同身受，氣難平😤😤😤我嗰疊及眼見的，多到輕輕數都大把，所以真係頂得好辛苦了，離開吧，等自己生活好過點。點知最尾都要死搶，剝奪人家嘅最後東西，平日做戲已經成日不理他人，成日死搶難（爛）搶，片場鏡頭前後壞手法做盡。哼~答完記者，仲要扮無心之失。咩又上咗一課？！癡線，仲係新人啊？！訪問都做過千億幾次啦，所以佢做戲真係好叻架❤️✨你哋無鍾意錯佢架👍✨仲有如果我真係咁要暴（曝）光，之後我又點會推晒各大傳媒嘅專訪啊！而我此刻可以好肯定地對天發誓✋我有屈人，我不得好死！☠️完。」

鄭世豪不開名但擺明車馬向林淑敏開火，指自己最氣憤的是：「真正做好事嘅人被指責無風度，那些扮好人的，反而繼續被大家捧在手心。」(ig@chengsaiho)

鄭世豪列出某人惡行，怒斥：「平日做戲已經成日不理他人，成日死搶難（爛）搶，片場鏡頭前後壞手法做盡。哼~答完記者，仲要扮無心之失。咩又上咗一課？！癡線，仲係新人啊？！訪問都做過千億幾次啦，所以佢做戲真係好叻架❤️✨你哋無鍾意錯佢架👍✨」更於文末強調：「我有屈人，我不得好死！」(threads@chengsaiho)

鄭世豪再回應「成個女人咁」負評 林淑敏指不會對號入座

事情很快被鬧大，再有網民留言指斥他「男人老狗成個女人咁，攪埋哂啲小動作，好肉酸，冇話唔俾你發言，但唔該似翻個男人，男人係應該頂天立地，明刀明槍，好似區（歐）錦棠咁，佢對邊個有不滿都會直接喺佢個 channel 度講哂成件事出嚟，咁就冇人會質疑佢，呢啲就係男人所為，光明正大，唔會俾人感覺閃閃縮縮，你要記住，君子坦蕩蕩，小人長戚戚，你咁樣做，攪到大小姐變咗做君子，你變咗做小人。」而鄭世豪都有再回覆，他似乎已不介意被當作小氣，表示：「如你有睇過晒來龍去脈，就會知，如果無緣睇到，我就繼續係小人和小氣嗰個好了，多謝教誨🙏✨」至於事件女主角林淑敏，她回覆《娛壹》時就說鄭世豪冇開名，所以自己不會對號入座，叫大家繼續向前行，好好生活。

再有網民留言指斥他「男人老狗成個女人咁，攪埋哂啲小動作」，指他要鬧人就應該明刀明槍，否則只會令人覺得他是小人，「大小姐」林淑敏是好人。（Threads）

鄭世豪表示：「如你有睇過晒來龍去脈，就會知，如果無緣睇到，我就繼續係小人和小氣嗰個好了，多謝教誨🙏✨」(ig@chengsaiho)