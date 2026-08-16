《愛回家》綠葉小西灣食飯驚喜獲贈巨型例湯：香港人情味太濃

已播映完畢的無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，連帶劇中不少綠葉演員亦相當「入屋」。在劇中曾飾演速龍司機「細力」的秦啓維，日前在社交平台分享於小西灣食飯時的有趣遭遇——獲街坊店員突襲送上一碗「比面仲要大」的巨型冬瓜湯，令他又驚又喜！

好有愛！（IG/@waiwai223）

秦啟維曬出與巨型湯碗的合照，只見湯碗份量極之驚人，面積甚至比他的面部還要大。他在帖文中打趣道：「喺小西灣食個飯，街坊店員突然送咗碗冬瓜湯俾我。望住呢個大過我塊面、仲要嘅巨型湯碗，我開始反思… 究竟係香港人情味太濃，定係我個樣睇落真係好『火滾』，急需海量冬瓜湯嚟降火？🔥🧊」雖然搞笑自嘲是否面容過於嚴肅而被誤會「火滾」，但他隨後亦真情流露，感謝社區的暖心舉動：「Anyway，多謝小西灣街坊嘅巨型愛心！」並附上「#小西灣日常」、「#誇張例湯」、「#街坊愛」等標籤。

好掛住《愛回家》！（IG/@waiwai223）

好掛住《愛回家》！（IG/@waiwai223）

現年54歲的秦啟維前亞視藝員出身，轉投TVB後參演過多部劇集，近年憑《愛·回家》的貼地演出成功累積不少人氣，離巢後的他進軍內地，曾赴武漢拍短劇兼開班，談及未來發展，他表示依然心繫幕前與幕後：「當然希望可以喺香港、國內外唔同地方有多啲演出機會，亦想從事戲劇教育工作，希望用我喺兩間電視台做過好長時間嘅經驗，分享俾有意從事演藝嘅朋友。」此外，他又透露已經積極籌備Podcast channel，合作嘅班底都係我嘅演藝學院同學！」實行多線發展，迎接演藝生涯的新篇章。

秦啟維先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）。（IG/@waiwai223）

秦啟維過往拍過不少劇集，經驗豐富。（IG/@waiwai223）