《愛回家》被指新不如舊　潘靜文理解觀眾要適應：有評語即係有睇

潘靜文（Sherman）日前出席 TVB《警聲百二秒 IV》開鏡儀式，最近她除了忙於宣傳新歌《遺憾還是會完》外，亦全力投入新處境劇《愛·回家之三代同糖》的拍攝。講到外界對新一輯《愛回家》有不少意見，直指新不如舊，Sherman也理解觀眾心情，以感情為喻，直言：「你要擺脫一段10年嘅關係，都需要啲時間去放低，同樣地觀眾亦都需要時間去適應新嘅一套處境劇。」她認為觀眾有評價，即代表有觀看，所以已經很感謝大家，相信隨劇情推進，會越來越好。另外，談到吳若希演出被批評，Sherman就力撐對方在片場表現勤力和專業，是自己學習對象之一：「我諗佢至少日日都有六至七場，佢係全部都背晒對白。」

TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，TVB及警務處代表一齊切燒豬。（鄧穎琪攝）

TVB節目《警聲百二秒 IV》今日舉行開鏡儀式，TVB及警務處代表大合照。（鄧穎琪攝）

TVB則派出七名過往參與過的藝員代表：潘靜文、歐瑞偉、曾展望、院浩棕、陳展鵬、羅天宇、倪樂琳（鄧穎琪攝）

潘靜文除了忙於宣傳新歌《遺憾還是會完》外，亦全力投入新處境劇《愛·回家之三代同糖》的拍攝。（鄧穎琪攝）

剪短長髮染黑配合角色 感恩拍處境劇收入穩定

為了配合《愛·回家之三代同糖》角色需要，Sherman不惜剪短長髮兼染回黑色，更戴上眼鏡營造笨拙搞笑的形象，她透露自己將於第九集登場，飾演吳若希的秘書，主要拍攝 Office 群戲。雖然拍劇工作時間不穩定，甚至連婆婆生日都未能親身慶祝，但她直言入劇組後才發現處境劇是「鐵飯碗」，已十分感恩：「因為講真如果唔係拍固定嘅一個節目，收入係好唔穩定嘅，所以都托賴，同埋都好多謝公司有呢個機會俾我拍呢個處境劇。」

為了配合《愛·回家之三代同糖》角色需要，Sherman不惜剪短長髮兼染回黑色，更戴上眼鏡營造笨拙搞笑的形象，她透露自己將於第九集登場，飾演吳若希的秘書，主要拍攝 Office 群戲。（鄧穎琪攝）

她直言入劇組後才發現處境劇是「鐵飯碗」，已十分感恩：「因為講真如果唔係拍固定嘅一個節目，收入係好唔穩定嘅，所以都托賴，同埋都好多謝公司有呢個機會俾我拍呢個處境劇。」（鄧穎琪攝）

理解觀眾對新劇評價 坦言擺脫十年關係需時適應

《愛．回家之開心速遞》深入民心，結束後觀眾皆非常不捨，而且有觀眾對新版《愛回家》尚未適應，甚至給予負評，Sherman坦言理解觀眾心情，大方回應：「我絕對相信我嘅好同事，亦都相信呢一套戲嘅監製同埋導演，我覺得點解網民會有咁一面倒嘅一啲評語，始終《開心速遞》已經係一個十年嘅故仔，同人一樣，你要擺脫一段10年嘅關係，都需要啲時間去放低，同樣地觀眾亦都需要時間去適應新嘅一套處境劇。」問到珠玉在前，得知要接棒時會否都覺得壓力異常地大，因為觀眾很容易先入為主覺得新不如舊，Sherman慶幸自己本身個性比較Chill，因此不會太大壓力：「我覺得只要自己用心做好前嘅工作，對得住自己就可以。」問到有什麼想跟觀眾說，她表示：「其實我覺得有評語就係代表大家有睇，所以都多謝大家有心睇新嘅sit-com，另外就希望大家都會繼續支持《三代同糖》呢一套新嘅處境劇囉。」

對於觀眾認為新《愛回家》不如舊，潘靜文表示理解，認為有評價即代表有人睇，表示：「始終《開心速遞》已經係一個十年嘅故仔，同人一樣，你要擺脫一段10年嘅關係，都需要啲時間去放低，同樣地觀眾亦都需要時間去適應新嘅一套處境劇。」（鄧穎琪攝）

問到珠玉在前，得知要接棒時會否都覺得壓力異常地大，Sherman慶幸自己本身個性比較Chill，因此不會太大壓力：「我覺得只要自己用心做好前嘅工作，對得住自己就可以。」（鄧穎琪攝）

為吳若希演技捱批護航 讚對方勤力專業背足六七場對白

除了新劇整體口碑，女主角吳若希（Jinny）的演出亦遭受部份網民批評，跟她有不少對手戲的Sherman則為對方護航，直指Jinny非常勤力、專業：「我諗呢個係觀眾嘅感覺，同我拍又唔同嘅，但係Jinny係一個好努力嘅人，一日我諗拍都有八、九場戲，其實因為佢始終都係主角，佢嘅對白同埋佢要諗嘅嘢係比較多，其實我都向佢學習緊。佢都好犀利，我諗佢至少日日都有六至七場，佢係全部都背晒對白，好專業咁樣表現。」她相信隨劇情推進，故事會越來越豐富和好看，問到會否擔心若收視不佳劇集會被「腰斬」，Sherman保持樂觀說：「都要睇公司安排，但係我個人係冇擔心得好長遠，只要而家有得做就做，冇得做再算。」

除了新劇整體口碑，女主角吳若希（Jinny）的演出亦遭受部份網民批評，跟她有不少對手戲的Sherman則為對方護航，直指Jinny非常勤力、專業。（鄧穎琪攝）