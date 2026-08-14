姚正菁與郭富城一碗雲吞麵兩份食　否認受刺激拍三級片揭分手真相

息影三十多年的昔日無綫（TVB）花旦、郭富城（城城）舊愛姚正菁（現名姚舜薰），月前突然宣布復出，隨即引起不少網民關注。日前她接受《星島日報》訪問，大方回應多年來被貼上「郭富城初戀女友」標籤的感受，親揭當年二人分手的真正原因，以及澄清外界對她拍三級片的多年誤解。

郭富城舊愛姚正菁息影30年多年正式宣布復出，上月由經理人林寶玉陪同下出席記者會。（吳子生攝）

姚正菁當時澄清與郭富城不是同齡，目前57歲。（吳子生攝）

被指「抽水」親自反擊：人哋提起我唔避忌回應啫

姚正菁復出後，難免再被外界提及與郭富城的舊情，甚至有網民質疑她藉天王名氣「抽水」。對此，姚正菁坦言曾有網民留言指「我有一班鐵粉，唔使消費城城」，而她亦親自回覆反擊：「人哋提起我唔避忌回應啫。」

郭富城初戀姚正菁與「長江印務」老闆Sam哥結拜！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

郭富城初戀姚正菁與「長江印務」老闆Sam哥結拜！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

談到城城，姚正菁回憶二人相識於微時：「因為當年佢係舞者，我係選美，成日一齊玩，啱key咪拍拖。正因相識於微時，大家會簡單一啲，所以一齊好純真，加上兩個人工又唔係好高，會慳住使，可能一碗雲吞麵兩份食，我哋會選擇唔坐車拍拖行返去。」

郭富城Keep得好好。（IG@aaronkwokxx）

揭分手真相拒認「被甩」 默認分開：成年人最好嘅方法

外界一直傳聞城城當年憑台灣摩托車廣告一炮而紅後，成為兩人分手的導火線。姚正菁對此表現含糊，並澄清沒有誰拋棄誰：「冇話邊個飛邊個，記得佢台灣拍完廣告後返港變咗大忙人，但當時拍拖係要搵個男朋友，係想有人陪我玩，睇戲、行街呀，而唔係要佢有幾威嘛，對方忙到根本冇時間，咁咪自然會分開囉。正如而家流行，成年人最好嘅分開方法，唔使講再見，大家唔聯繫就係叫默認分開，當年也如是。」

姚正菁坦言最大變化是時間不夠用。（公關提供）

姚正菁回歸樂壇減磅力爭新人獎。（公關提供）

澄清曾受刺激拍三級片 否認一腳踏幾船

除了分手真相，外界多年來一直傳言她因分手受刺激才接拍三級片，甚至指她想藉此拉近與城城的事業距離。姚正菁首度開腔嚴正澄清： 「根本唔關事，唔合邏輯！當年風氣流行拍三級片，受刺激嘅話最多去嫁人。」對於城城過去曾暗示前女友出軌的傳聞，姚正菁亦認真回應：「我聽過呢個講法，但佢冇指名道姓，況且唔係我，我一腳搭幾船應付唔到，好費神，我係專一嘅人。」

姚正菁（網上圖片）

姚正菁於《季節》飾演囡囡一角深入民心。(網上圖片)

姚正菁後生時好靚女。(網上圖片)