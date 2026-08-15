單文柔首度證實離巢TVB　籌備2年一手一腳創立護膚品牌

前港姐單文柔（Phoebe）與陳展鵬結婚後育有一女「小豬比」，婚後主力相夫教子，鮮有在幕前演出。日前單文柔作客陳敏之網台節目《Chi Chat》擔任嘉賓，除了首度證實自己近期已正式離開無綫（TVB）恢復自由身之外，更宣布進軍商界，一手一腳籌備長達兩年多的個人護膚品品牌！

單文柔宣布離巢TVB！（YouTube截圖）

離開TVB回復自由身 親自包辦品牌設計

單文柔在節目中談到創業過程，單文柔透露品牌研發歷時超過兩年，由當初於外國尋找原料，到後來包裝設計等等全部親力親為，把昔日讀書時學習的美術知識派上用場。單文柔感性表示希望就創業一事能為女兒樹立榜樣，她坦承在創業過程中遇到無數次失敗與試錯，但這些經歷正是最好的身教，讓她知道「做每件事都需要付好大努力，即使失敗都唔好放棄」。

單文柔轉戰商界自創護膚品牌。（YouTube截圖）

如何看待自己不同的身份：豐富咗我嘅人生

單文柔在節目中提及，常常覺得自己只被標籤為「陳展鵬老婆」或「小豬比媽咪」，因而希望找回自我價值：「其實我好愛我嘅家人，我唔介意呢啲身份，但會諗我會唔會慢慢好似遺忘咗自己呢？有一日叮咗下，其實我唔會冇咗我自己，而家係豐富咗我自己嘅人生。」

單文柔驚喜宣布「復出」做老闆。（IG@smyphoebe）

單文柔貼心分享自身護膚理念。（IG@smyphoebe）

單文柔貼心分享自身護膚理念。（IG@smyphoebe）

透過這次離巢與創業，單文柔成功從「陳展鵬老婆」的框架中跳脫出來，證明自己既能做好家庭後盾，也能成為獨當一面的品牌創辦人。

陳展鵬偕太太單文柔，帶同女兒「小豬比」到向日葵花田遊玩。（IG@smyphoebe）

單文柔大讚陳展鵬溫柔奶爸。（IG@smyphoebe）