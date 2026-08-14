大龍鳳｜吳冰湯君慈劇場發光　黃梓僑感謝朱栢謙︰冇當我哋係新人

舞台劇《大龍鳳》，是古天樂主理的天下一幕創團作，劇場自公演以來都獲劇迷支持，朱栢謙、廖子妤、何嘉莉固然出色，幾位劇場新晉也獲好評，當中包括飾演未出嫁，丈夫先出軌的囡囡吳冰@小薯茄，得悉未來妹夫出軌不知怎處理的哥哥黃梓僑（Elvin），以及劇中渣男湯君慈（Bruce），能夠跟前輩同台已經難得，還要演出驚喜令人留下深刻印象就更加得來不易，今次就同大家睇睇三位當日是如何籌備這次演出。

幾位劇場新晉，包括飾演未出嫁，丈夫先出軌的囡囡吳冰@小薯茄（中），得悉未來妹夫出軌不知怎處理的哥哥黃梓僑（Elvin， 右），以及劇中渣男得非常可愛的湯君慈（Bruce， 右）。（陳順禎 攝）

吳冰︰有股好正氣的氣場

吳冰並非首次演出舞台劇，但就是第一跳出舒適圈，跟一眾非「小薯茄」演員演出︰「本身係有少少緊張，但由最初見過兩次面後，已經覺得大家好投契，有股好正氣的氣場，好易合作。」對比跟同公司男團Finally合作呢？「佢哋啲氣場好壞，一股邪氣咁，哈哈……」回想第一次見面圍讀，黃梓僑跟湯君慈都記得只是默默地讀出所有對白，跟大家完全零溝通，但一如大家所料去到排劇時，已經好多嘢講。

吳冰回想初初圍讀時，已感受到劇組有份正氣的氣場。（陳順禎 攝）

湯君慈︰渣男得嚟贏到觀眾同情

論舞台經驗計，吳冰算是師姐，兩位男士是活生生的處男演出，結果在台上的演出都獲大家讚賞，當中做了甚麼準備工夫去化解緊張心情呢？湯君慈︰「緊張一定有，但期待一定更多。自己一直都有上戲劇班，今次接到劇本後更加有去補下課，老師更加是專教舞台劇的，加上近年自己都睇多咗舞台劇，算為這次演出多做一點準備。」

湯君慈在劇中是一位渣男，出軌不特止，對象還要是未婚妻的好姊妹，這個角色註定激嬲觀眾？「聰哥（張繼聰）同謙哥（朱栢謙）都想我搞笑下，要渣得嚟贏到觀眾同情，所以過程都好努力去搵角色可愛一面，諗下有甚麼方法令角色可愛一點。」

湯君慈難得演一個渣男角色，都帶出可愛感，令觀眾都想原諒佢。（陳順禎 攝）

黃梓僑︰唔當你係新人不斷出招

在劇中飾演阿哥的黃梓僑，算是在劇中由頭帶到尾，更圓穿幾位前輩朱栢謙、廖子妤、何嘉莉，可謂花火不絕，令人眼前一亮。看似輕鬆接招，但回想首次跟朱謙見面，見招拆招，接招不斷都不簡單︰「朱謙一嚟就係咁出招，唔當我哋係新人，例如圍讀時會讀讀下突然勁大聲，嚇一嚇大家，而我就唔可以停要繼續去接，去到笑位時更加要照上，焗蟹都要死撐。」結果經過接近3個月排練，可謂是一場特訓，令觀眾對黃梓僑印象深刻。

對於前輩的出招，吳冰跟湯君慈又有另一體會︰「在家中看劇本時，已經笑出聲，到第一次圍讀更加是每十秒一個笑位，好開心。阿聰和阿謙帶住我哋呢班新人，佢哋都會有少少壓力，驚我哋做得唔好，所以更斷提醒我哋︰『Have Fun，唔使有壓力』事實上，去到最後真係領會到，要Enjoy係先會演得好。」湯君慈就覺我前輩最大的鼓勵，是來自笑聲︰「好記得圍讀時，我哋講完個笑點，朱謙都會笑得好大聲，你講完笑話有人笑，的確係一份好好的鼓勵。」

黃梓僑好多謝導演兼戲中爸爸朱栢謙，冇當大家是新人，不斷出招要硬接，過程出急速成長。（陳順禎 攝）

全劇最難忘的大龍鳳？

劇名叫《大龍鳳》，有欣賞過的觀眾都會認同，全套劇一眾演員都是不停拆彈、引爆、甚至自爆，正如吳冰所講，全劇16場戲，有一半以上根本都係場大龍鳳，情緒上，對白上都好多爆位。要3位各自選一場難忘演出，又會是哪一場？

黃梓僑揀了一場跟朱栢謙、廖子妤攤牌一幕︰「我角色是逆來順受，一直都默默承受，直到有一場我爆標，要爆番爸爸媽媽一鑊，觀眾都覺得好意外，估唔到個角色會有咁嘅反應。」

+ 3

至於吳冰與湯君慈，都雙雙揀了婚前與伴娘團相聚的一晚。吳冰︰「這一幕戲，差不多集齊有份參與的演員。」而劇情更講到未來老公的出軌對象，正正又有姊妹團之中，要演出一份想爆但不能爆，只能單單打打的罵戰，非常精彩。「正宗的一場大龍鳳，如果真係發生在現實都好黐線。」吳冰說。而湯君慈都坦言角色去到這一幕，心情非常複雜。「表面同未婚妻仲係好Sweet，但入面已經發生好多事情，要盡力掩飾。」

睇完《大龍鳳》，可以感受到一份傳承，幾位資深演員帶住一班新演員，劇中是兩代人的糾纏，現實中也是兩代演員的交流，沒有搶風頭，沒有台上爆暗招，大家就似一家人做好台戲，令觀眾留下深刻印象。一場大龍鳳過後，大家都獲得最珍貴的經驗，有能力繼續搞大佢！

鳴謝︰

場地提供：Regent Hong Kong

吳冰

化妝︰Hulda Tsai

髮型︰Oscar Ngan

服裝︰Atelier de Charlotte Csaséwfara

黃梓僑

髮型︰Ricky Kwok @ Headquarters

服裝︰A|X Armani Exchange、 i.t:FDMTL、Cos

湯君慈

化妝︰CarmenC @carmencmakeup_cc

髮型︰Lupus Chui @Lupus_c_hair