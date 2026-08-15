58歲魏駿傑近況曝光　中年走樣驚現「冇頸」網民擔憂健康勸睇醫生

現年58歲的前TVB小生魏駿傑，近年轉戰內地發展，並積極經營小紅書、抖音等社交平台與網民互動。魏駿傑日前在小紅書上載一段最新短片，以「有道理」為題並附上「#識時務者魏駿傑」、「#萬般皆是生活」等標籤。不過，比起影片講述的人生道理，網民的焦點完全落在他的外貌與體型變化上，驚覺他人到中年身形再次嚴重走樣，脖子粗大得彷彿「冇頸」，健康狀況令人擔憂。

魏駿傑後生時相當有型靚仔。(微博圖片)

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

現年58歲的前TVB小生魏駿傑，近年轉戰內地發展，並積極經營小紅書、抖音等社交平台與網民互動。（截圖）

不過，影片中的他脖子粗大得彷彿「冇頸」，健康狀況令人擔憂。（截圖）

短片大談處世哲學 網民焦點全落雙下巴及脖子

影片中，魏駿傑身穿簡潔的深色上衣，面對鏡頭心平氣和地大談處世哲學與人生感悟。然而，由於他的面部線條和頸部結構出現極為明顯的變化，大批網民留言表示完全無法集中注意力在他所講的道理上。鏡頭下的魏駿傑雙頰圓潤，下巴與頸部幾乎完全連成一線，雙肩微聳時更顯得「脖子消失」，甚至有網民問「哥，你把脖子藏哪了。」，亦有不少網民懷疑並非單純的發福，紛紛提出健康警告。

大批網民留言表示完全無法集中注意力在他所講的道理上。（截圖）

大批網民留言表示完全無法集中注意力在他所講的道理上。（截圖）

曾因壓力暴脹再瘦身 如今體型復胖再成焦點

魏駿傑過去曾透露自己因生活壓力及情緒問題一度暴脹走樣，雖曾成功減重並宣稱「回春」，但如今最新影片曝光後，身形似乎再次出現變化，健康狀況隨即成為網絡熱議話題。

對於太太再次偷食斷正，魏駿傑心死。（資料圖片）

魏駿傑發福不少。（視覺中國）