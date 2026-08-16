林迪安罕談兩段婚姻　德國前妻誕兩子後突然坦白：其實我鍾意女人

著名動作指導兼演員林迪安（Dion），多年來在港產片及荷里活影壇成就卓越，曾為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）等大製作擔任武術指導。近日林迪安開設社交平台帳號，拍片分享昔日拍攝往事，日前他就分享感情史，激罕大談兩段婚姻，更自爆當年前妻因「鍾意女人」而導致離婚，相當震撼！

林迪安曾為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）等大製作擔任武術指導。

林迪安（前左4）是明星足球隊成員之一。（小紅書）

林迪安激罕大談兩段婚姻 前妻突爆「鍾意女人」離婚收場

林迪安在片中透露，自小就希望找一位外籍女士結婚，生出來的小朋友就是混血兒：「好靚仔囉，好靚女囉，於是乎我就真係搵咗個外國嘅女仔，一個德國人，生咗兩個仔，真係幾得意㗎喎」，但沒想到前妻突然向他坦白：「老公，其實我係鍾意女人㗎」。林迪安坦言當時猶如「晴天霹靂」，最終他選擇尊重對方的決定，兩人離婚收場：「她把所有東西都帶走了，兩個仔，我成副身家，我仲欠落人哋一屁股債幫佢還。」

林迪安在片中透露，自小就希望找一位外籍女士結婚，生出來的小朋友就是混血兒。（影片截圖）

林迪安與外籍前妻育有兩名混血兒子。（影片截圖）

但沒想到前妻突然向他坦白：「老公，其實我係鍾意女人㗎」。（影片截圖）

最後決定離婚。（影片截圖）

林迪安感謝現任妻子助闖荷里活：上天最好嘅安排

經歷第一段婚姻的打擊後，林迪安後來遇到了現任妻子，他大讚第二任太太賢良淑德，更對他的事業幫助很大：「我小學畢業，唔識英文嘅，喺美國嗰段時間呢，佢幫咗我好多，睇劇本同埋睇合約，全部都係佢幫我睇嘅，如果唔係我可能俾人呃咗，賣咗豬仔，去咗KK園，所以緣分呢樣嘢呢，係唔到你唔信嘅。呢個世界好多嘢係整定嘅，所有嘢發生，都係上天最好嘅安排。」

經歷第一段婚姻的打擊後，林迪安後來遇到了現任妻子。（影片截圖）

他大讚第二任太太賢良淑德，更對他的事業幫助很大。（影片截圖）

他大讚第二任太太賢良淑德，更對他的事業幫助很大。（影片截圖）

避免被騙。（影片截圖）

上天最好的安排。（影片截圖）

林迪安女兒林沚羿繼承衣缽 曾參演《蜘蛛俠2》加入TVB發展

林迪安與現任太太育有一女林沚羿（Venus），現年26歲的林沚羿自2、3歲起已學唱歌，更被《蜘蛛俠2》導演Sam Raimi睇中，演出被「蜘蛛俠」拯救的女童。林沚羿曾在2020年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》，最終14強止步，其後加入TVB成為22位J2ers之一，並簽約星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」，向樂壇發展。近年林沚羿在影視圈嶄露頭角，曾參演《飛常日誌》、《新聞女王2》及《臥底嬌娃》等劇集，表現亮眼。

林沚羿被《蜘蛛俠2》導演Sam Raimi睇中，演出被「蜘蛛俠」拯救的女童。（IG@venus.img）

曾在2020年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》，最終14強止步。（IG@venus.img）

父女檔。（IG@venus.img）

父女檔。（IG@venus.img）

父女檔。（IG@venus.img）

身材出眾。（IG@venus.img）

身材出眾。（IG@venus.img）

身材出眾。（IG@venus.img）

曾參演《新聞女王2》。（IG@venus.img）