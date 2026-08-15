出爐視帝內地酒吧登台驚現水桶腰　腰馬合一跳唱快歌獲讚實力派

現年57歲的譚耀文，今年6月憑電視劇《正義女神》在澳門舉行的第六屆新時代國際電視節中，勇奪《新時代現實題材最佳男主角》，演技獲得肯定！雖然近年他在影壇發光發熱，但其實他是1988年新秀歌唱大賽冠軍出身，撼贏了天后鄭秀文，更是梅艷芳的徒弟。最近，他就現身內地酒吧登台，重拾歌手身分，更走入人群賣力獻唱，親民度爆燈！

譚耀文早前憑藉電視劇《正義女神》 獲取第六屆新時代國際電視節《現實題材最佳男主角》獎項。（公關提供）

譚耀文致詞感謝佘詩曼與幕後團隊。（公關提供）

譚耀文明顯發福，有個小肚腩。（抖音截圖）

有雙下巴。（抖音截圖）

零架子落台互動 台風依然十足

從內地網上流傳的影片可見，譚耀文當晚身穿閃閃黑衫配牛仔褲，雖然身形略為發福，肚凸凸，但依然無損他的舞台魅力。他演唱了當年新秀參賽歌曲、偶像張國榮（哥哥）的《拒絕再玩》，更完全放低「視帝」架子，直接走落台與觀眾近距離互動。

他在觀眾席中T字舞台穿梭，邊唱邊扭身，更做出腰馬合一、坐低身揮手、「䟴腳」等動作，甚至將手搭在大脾內側，坐低又起身完全無難度。落力的演出令現場氣氛推至高峰，觀眾都十分守規矩地欣賞表演，網民紛紛大讚他是「實力派」，寶刀未老！

走入人群落力獻唱。（抖音截圖）

台風十足。（抖音截圖）

下盤好穩，腰馬合一。（抖音截圖）

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曾為避嫌拒唱哥哥 如今釋懷再獻唱

譚耀文在影壇參演過無數經典作品，當中在《野獸刑警》、《烈火戰車2極速傳說》及《紮職》等電影中飾演的英雄及「大佬」角色更是深入民心，不少觀眾對他的經典對白倒背如流。但其實，譚耀文自小視張國榮為偶像，當年參加新秀也是憑模仿哥哥奪冠。他曾在訪問中透露，當年有不少聲音指他刻意模仿哥哥，令他一度感到混淆和壓力。不過，哥哥不但沒有介意，反而很大方地送了自己告別演唱會的門票給他，令他十分感動：「呢個偶像唔憎你呢，佢都真係好大方！佢仲要係畀飛我去睇，咁你諗吓，哥哥真係，嘩，冇得頂！」

雖然如此，譚耀文當年為了擺脫張國榮的影子，加上想在影壇專心發展，曾一度決心撇清歌手身分，甚至拒唱哥哥的歌。不過，隨著年紀增長，他已放下執念，如今在登台時再唱哥哥的歌，他坦言：「有個紀念性，話畀人聽佢係你偶像，我覺得係驕傲啦。」這次他在內地酒吧再唱《拒絕再玩》，除了展現其實力，也證明了他已完全釋懷。

新秀冠軍。（電視截圖）

成為「梅艷芳徒弟」，令譚耀文這個名字一下子響噹噹，亦讓他有機會去世界各地見識。（電視畫面）

講到與梅艷芳最深刻的片段，譚耀文說是91年去美國環球影城玩。（facebook：譚耀文 Patrick Tam）

去年是張國榮逝世20周年，譚耀文在《繼續寵愛·二十年·音樂會》上，唱出《拒絕再玩》、《不羈的風》以及《無需要太多》。（直播截圖）

譚耀文主演的電影《拼命三郎》，日前於《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映，而同名主題曲亦由他主唱，導演陳大利親自填詞。（劇照）