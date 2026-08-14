TVB煞停「長劇+綜藝」模式　9點半時段復活播外購劇《翻身蜜語》

無綫（TVB）翡翠台的黃金時段排陣又再執位！早前在《2026 TVB年中節目巡禮》中，TVB高調宣告打破近40年的傳統，大刀闊斧地削走晚上9點半的劇集時段，改播如黃翠如與洪永城主持的《走過歷史大地》等重頭綜藝。殊不知這個新陣型試行短短兩個月就極速「變陣」，官方決定由8月17日起，重新將9點半時段交還給劇集，而原定的綜藝節目《南美潮什麼2》則被迫讓路，順延至晚上10點半播出，標誌著傳統劇集時段火速回歸！

黃翠如與洪永城主持的《走過歷史大地》曾「上位」，佔據9點半黃金時段。（電視截圖）

黃翠如與洪永城主持的《走過歷史大地》曾「上位」，佔據9點半黃金時段。（電視截圖）

梁芷珮主持的《南美潮什麼2》被迫讓路，順延至晚上10點半播出。（ig@imchristyleung）

梁芷珮主持的《南美潮什麼2》被迫讓路，順延至晚上10點半播出。（ig@imchristyleung）

鍾漢良夥拍朱珠 譜出職場逆襲戀曲

TVB外購內地劇《翻身蜜語》，由7月27日（星期一）起，逢星期一至五晚上10時於翡翠台播映，想不8月17日起又再重奪9點半黃金檔期！《翻身蜜語》全劇共28集，由「不老男神」鍾漢良與實力派女星朱珠主演，這部劇集完美融合了職場奮鬥與浪漫愛情元素，絕對能滿足一班喜歡看主角絕地反擊的觀眾。

劇情講述一直過著無憂無慮生活的豪門闊太許蜜語（朱珠 飾），竟然在結婚十周年紀念日當天驚爆丈夫出軌。徹底看清自己在婚姻中委曲求全的真相後，她毅然決定離婚並淨身出戶。一夜之間跌落谷底兼背負巨債的許蜜語，被逼重返競爭激烈的職場。

憑藉她天生敏銳的觀察力與圓滑高超的交際手腕，她誤打誤撞進入了一間面臨危機的頂級公關營銷公司。在冷酷無情、實則外冷內熱的男上司紀封（鍾漢良 飾）的「魔鬼特訓」下，女主角不但成功化解一場又一場的公關災難，上演了一幕幕大快人心的漂亮逆襲戰，兩人更在並肩作戰的過程中擦出愛火花，展開一段笑中有淚的甜蜜情緣。

鍾漢良與實力派女星朱珠主演，這部劇集完美融合了職場奮鬥與浪漫愛情元素。（劇照）

在《翻身蜜語》中，李夢飾魯貞貞。（劇照）

在《翻身蜜語》中，朱珠 飾許蜜語。（劇照）