保良局慈善騷紅館盛大舉行　主席譚毓楨聯同何猷亨揭籌備一年心聲

保良局主辦之年度大型慈善音樂盛事《SHINE ON!保良系善演唱會》今晚（14/8）假紅磡香港體育館隆重舉行。演唱會上多位人氣歌手為慈善獻唱，保良局邀請到文化體育及旅遊局局長羅淑佩太平紳士蒞臨主禮，與保良局主席譚毓楨博士、節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生、節目籌委會聯席主席暨保良局副主席郭浩泉先生、總理嚴子諭先生、司徒立先生及李文斌先生，MH,JP、以及一眾贊助機構代表與嘉賓，共同見證這場匯聚多元音樂力量的慈善盛宴。是次演唱會籌得之善款收益，將全數撥充保良局轄下達325個服務單位，嘉惠基層及弱勢社群。

保良局主辦之年度大型慈善音樂盛事《SHINE ON!保良系善演唱會》今晚（14/8）假紅磡香港體育館隆重舉行。（盧振輝攝）

演唱會陣容十分鼎盛，多位人氣歌手及藝人傾力演出，包括TWINS、林家謙、馮允謙、GinLee 李幸倪、Gareth.T 湯令山、Tyson Yoshi、Jeffrey 魏浚笙、關心妍、JW王灝兒、曾比特、雲浩影、黃淑蔓、CY 陳宗澤、姚焯菲、張馳豪；以及「中年好聲音」義工周吉佩、劉洋、李金凱、龍婷及星級義工 Dez 余宗遙；並由星級主持林盛斌（Bob）及李尹嫣擔任司儀，帶動全場氣氛。一眾歌手及藝人呼籲大眾關注弱勢社群，讓觀眾在享受視聽盛宴的同時，亦將感動轉化為對有需要人士的實際支持。

主席譚毓楨聯同何猷亨揭籌備一年心聲。（盧振輝攝）

主席譚毓楨聯同何猷亨揭籌備一年心聲。（盧振輝攝）

主席譚毓楨聯同何猷亨大談籌備心聲：籌備近一年 盼匯聚星光照亮人生

在演唱會後台，保良局主席譚毓楨與節目籌委會主席何猷亨接受《香港01》訪問，大談今次演唱會的籌備過程與感受。提及今次演唱會的創新概念與主題，保良局主席譚毓楨表示：「主要今年我哋嘅主題係『匯聚星光，照亮人生，保良就 Shine On』。呢個演唱會呢，我就希望可以匯聚到唔同唱片公司嘅歌手，甚至有啲係獨立嘅歌手，嚟幫我哋慈善出一分力。同埋我哋未試過喺紅館做過仲要係4面台。」

保良局主席譚毓楨與節目籌委會主席何猷亨接受《香港01》訪問。（盧振輝攝）

大談今次演唱會的籌備過程與感受。（盧振輝攝）

對於今次慈善盛事相隔多年再度登陸紅館，節目籌委會主席何猷亨坦言籌備過程絕不簡單，並透露了當中的艱辛與堅持：「好多年前有機會，其實點解我哋今次會咁樣搞呢？因為好特別嘅意義，其實我哋都好多年冇機會攞返紅館出來做，所以就決定今年不如試吓啲特別啲、新嘗試。我哋其實籌備嘅時間差不多足足，攞到個檔期都成年前。跟住我哋就一路上用 唔同嘅方法聯絡唱片公司啦、唔同嘅歌手啦，其實包含我哋都經歷咗好多好多難關，因為又要配合大家嘅時間啦、檔期等等啦。其實好開心最尾都得到好多好多好勁嘅藝人今晚嚟支持。因為其實我哋就算搵咗一啲藝人，佢哋唔得嘅，其實佢哋都有拍片嚟支持。因為其實佢哋一聽到話係幫保良局，大家都好樂意。」

大合照。（盧振輝攝）

演唱會除了有流行歌手支持外，亦加入了保良局的自家元素。譚毓楨主席興奮分享：「我全部都好期待！全部歌手我都好鍾意。同埋呢，我哋都加插咗少少保良局嘅元素，有我哋青年中心嘅青少年舞團啦，又有我哋林文燦小學嘅合唱團，都會演出嘅，同啲歌手一齊。」

保良局主席譚毓楨博士、節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生。（盧振輝攝）

當被問到已加入保良局服務約13年，如何在繁忙的個人事業與慈善工作之間分配時間時，譚毓楨主席笑言：「今年我諗我真係全職幫保良局㗎喇！至於私人時間就儘量安排囉，儘量兩邊都兼顧到。」