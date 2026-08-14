東張西望丨禾輋邨「污糟男」邊行商場邊瀨屎　曾涉打清潔工獲釋放

無綫資訊節目《東張西望》今晚（14日）報導沙田禾輋邨出現一名「污糟男」。該名男子多年來將附近的商場及天橋當成自己家，不但肆無忌憚地在室內吸煙、吐痰及隨處大小便，甚至曾出手毆打清潔工，令附近街坊及商戶苦不堪言。

禾輋邨「污糟男」令街坊聞風喪膽。（電視截圖）

禾輋邨「污糟男」經常喺商場同天橋出沒。（電視截圖）

街坊爆橫行長達六年 天橋尿下街邊行邊瀨屎

街坊April透露，該名「污糟男」由朝到晚都在商場及天橋出沒，身上的惡臭味令路人紛紛避之則吉。April指，該男子的行為極度不衞生，曾試過在天橋直接向下方的街道小便，更曾試過在商場內「邊行邊瀨屎」，導致沿路滿布排泄物，要由清潔隊不停幫忙清理。April表示這種情況已維持至少三年，更有其他街坊指可能長達五至六年。

街坊April作出投訴。（電視截圖）

攝製隊直擊如「臥佛」阻路 試圖偷捐贈箱食物

《東張西望》攝製隊連日跟蹤觀察，發現「污糟男」確實將商場和天橋當作屋企。他會坐在天橋食麵包與朋友「吹水」，其後更直接橫躺在天橋如「臥佛」般睡覺，阻礙半條天橋，連經過的小朋友亦要側目。

此外，他亦會在商場地面躺臥，期間不斷抽煙、吐痰及亂拋垃圾，令周圍滿布煙頭和汽水罐。他更曾企圖在商場的食物捐贈箱內偷取食物，幸好被管理員即時發現並作出制止。

同朋友坐天橋食煙吹水。（電視截圖）

同朋友食煙吹水。（電視截圖）

橫瞓天橋。（電視截圖）

喺商場吸煙及吐痰，好唔衛生。（電視截圖）

曾毆打清潔工 警方證接12宗投訴無刑事成份

除了衞生問題，該男子更曾做出暴力行為。April爆料指，他曾進入洗手間涉出手打女性清潔工，管理處隨即報警，但警察到場調查後當晚便將他釋放。管理處表示多次投訴亦無奈，只能勸喻他離開。

主持隨後上前追訪該名男子，問及隨處躺臥及排泄問題，他一概回答「冇」，被問到是否需要幫手時亦搖頭拒絕，並大喊：「唔好影呀！」

警方回覆《東張西望》表示，由2023年至今，沙田分區共接獲12宗涉及該男子的相關投訴，經調查後案件均證實不涉及刑事成份。主持最後指出，要解決該男子的滋擾問題，有賴政府各部門與管理處通力合作。

保安人員勸阻，被搭膊頭即閃。（電視截圖）

「污糟男」曾涉打人被捕，但即晚獲釋放。（電視截圖）

April大感無助。（電視截圖）

主持與「污糟男」對質。（電視截圖）

「污糟男」乜都答：「冇」。（電視截圖）