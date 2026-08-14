《穆桂英下山》踩蹺功夫震撼落幕　靈宵劇團十月葵青接力演三戲

香港靈宵劇團八月於高山劇場劇院一連三天演出圓滿落幕，觀眾反應熱烈，掌聲不絕。其中獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的《穆桂英下山》，保留多項高難度傳統技藝，〈罪子〉保留著名「穆瓜腔」，穆桂英踩蹺演繹南派專用大架。而〈打雁〉的生旦對槍更由崑曲名家王芝泉老師設計及指導，全劇武打連場、氣勢磅礴。是次演出由梁兆明、謝曉瑩、阮兆輝領銜，帶領劍麟、吳立熙、周洛童等青年傳承人跨代同台，傳承意味濃厚，充分體現劇團「承先啟後」的宗旨。

謝曉瑩飾穆桂英。（公關提供）

帝女花（公關提供）

《花田八喜》謝幕（公關提供）

香港靈宵劇團獲藝發局資助重塑經典

承接八月氣勢，同獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的《鳳求凰》，將連同《柳毅奇緣》與《雙仙拜月亭》兩個傳統劇目，於2026年10月11日至13日，一連三晚假葵青劇院演藝廳公演。十月項目由金靈宵（香港靈宵劇團姊妹分支）主辦，全新組合「穎·靈宵」首度登場，譚穎倫與謝曉瑩攜手擔綱演繹三齣風格各異的劇目。三場門票將於2026年8月22日起於城市售票網公開發售。

《帝女花》謝幕（公關提供）

八月《穆桂英下山》的圓滿成功，見證傳統粵劇元素在當代舞台的無限可能；十月三戲連場，新舊交替，誠邀觀眾再次入場，延續這份對粵劇的熱情與支持。

第五幕 破陣。（公關提供）