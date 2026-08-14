胡杏兒談老公李乘德巧遇舊愛黃宗澤抱抱引熱議：好正常嘅一個問候

視帝黃宗澤（Bosco）早前赴馬來西亞出席《文化交流之夜馬來西亞站》活動，工作之餘亦不忘與一眾好友到當地知名食店大快朵頤。然而，一場意想不到的相遇，卻讓這次的飯局成為了全城熱話。有網民拍下影片，記錄了黃宗澤離開食店時，竟巧遇前女友胡杏兒的現任丈夫李乘德（Philip Lee），兩人更即場擁抱打招呼，影片隨即在網上瘋傳並引起熱烈討論。

胡杏兒與李乘德育有三子。（IG@myoliemyolie）

李乘德展現大方風度，主動站起來跟Bosco揮手及握手打招呼。（影片截圖）

Bosco一下子未認出李乘德，對方自我介紹後，二人客套問候，更順勢上演了一幕「世紀擁抱」化解尷尬，而李乘德可謂貫徹「擁抱者」作風。（影片截圖）

黃宗澤是胡杏兒入行後首位公開承認的男友，二人因合作TVB經典劇集《我的野蠻奶奶》擦出愛火，一度被譽為圈中「金童玉女」，2011年胡杏兒勇奪視后時，更在台上發表愛的宣言：「我知自己好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家」。（劇照）

胡杏兒丈夫與Bosco本身不認識：好正常嘅一個問候

今晚（14/8）胡杏兒現身《保良局慈善演唱會》並接受傳媒訪問，被問及丈夫Philip與舊愛Bosco在馬來西亞巧遇並擁抱一事時，她就大方回應整件事的經過，笑言兩人其實原本並不相識：「其實呢，佢哋係不認識嘅真實，但相反我覺得而家社交媒體好發達啦，喺啲片段或者IG嗰度見到對方，你都會覺得好似你識嗰個人。好似我有時會碌到啲人，其實我明明唔識佢㗎，但因為我又成日見到佢喎，我又好似有關注佢，咁我見到佢都會變到好似朋友咁。我覺得同埋大家都可以話係成年人啦，其實都係好正常嘅一個問候啊、Hello啊，唔會無緣無故『哦，我睇你唔到』，唔會咁樣囉。」

胡杏兒今晚出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒今晚出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒今晚出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒今晚出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒透露Philip聽不到Bosco說話 事後看網上影片才知大件事

對於網上有傳兩人擁抱時似有幾句對話，杏兒澄清指當時Philip其實聽不到Bosco說話：「其實佢當時有同我講返，因為佢聽唔到Bosco講嘢，所以大家就擁抱咗。就算係攬一下，其實我都覺得係好正常嘅社交，大家都成年人啦，同埋都過去咗咁多年。」

胡杏兒笑言是正常社交。（盧振輝攝）

已過去多年。（盧振輝攝）

事後才知大件事。（盧振輝攝）

問到Philip當時事後有沒有第一時間「報備」，杏兒大爆丈夫根本沒當一回事，反而是自己刷手機才知道：「佢冇同我講啊！佢完全冇同我提及！係我自己喺度碌碌下：『咩事啊？咁大件事！？』哎呀，死啦，我一返去一定有記者問我！咁後尾我問返佢：『你唔話我知嘅點解？』佢就話：『我都唔記得咗有呢件事發生。』即係其實對佢嚟講，好似見到一個朋友咁，所以佢都冇特登話同我匯報啊或者點。」

胡杏兒透露刷手機先知老公與黃宗澤擁抱。（盧振輝攝）