姚焯菲新西蘭留學促進成長　揭同房不問自取真相：明顯係佢拎咗

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目訪問，自爆當初為赴新西蘭升學曾反抗父母，並透露在當地留學期間壓力甚大，更曾遭同屋室友不問自取拿走食物。日前（14/8）Chantel出席《保良局慈善演唱會》接受《香港01》訪問，親自回應當時感受，並分享她現時在美國留學的近況。

姚焯菲出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

姚焯菲出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

姚焯菲回想過往不後悔 感謝經歷促進成長

對於在電台節目中坦承曾因升學問題與父母有分歧，被問到父母看過報道後有何反應時，Chantel表示家人並未有特別提及：「冇呀，佢哋都冇特別提起，因為嗰陣時真係一個感受。但最緊要嘅係我而家回想返，會覺得如果冇當初嘅經驗，自己而家就唔會成長咗咁多，亦都學識咗好多嘢，所以都好感恩有呢個經歷。」

姚焯菲回應為新西蘭升學反抗父母。（盧振輝攝）

談到如今轉往美國讀書，Chantel坦承比起在新西蘭時感覺更輕鬆自由，生活也變得更多元化：「比起新西蘭，真係多咗嘢玩，同埋多咗選擇。最開心係認識咗好多新朋友，特別係喺音樂方面，發現有好多對音樂好熱情嘅人，呢點同以前中學時期好唔同。」

談到如今轉往美國讀書，Chantel坦承比起在新西蘭時感覺更輕鬆自由。（盧振輝攝）

姚焯菲澄清非遭受排擠 親揭「三文魚事件」真相

提到於新西蘭宿舍曾遭人「不問自取」食物，被問到當時是否遭到同學排擠或欺凌，Chantel即時作出澄清，強調當地同學其實相當友善：「完全冇被排擠！喺新西蘭啲同學都好friendly，因為我係新加入，佢哋對我都好爽朗、很好。只係佢哋本身已經有自己嘅朋友圈，我有一啲啲唔好意思主動加入，但整體嚟講佢哋都好Nice。」

姚焯菲澄清非遭受排擠。（盧振輝攝）

談及食物被拿走的一事，Chantel透露當時只是因為「三文魚」而引起的小誤會：「其實係因為嗰間屋得我同佢會食三文魚，所以好明顯係佢拎咗。我當時有問過佢係咪佢拎咗，但佢否認咗，我都無謂再追問落去啦！我仲有問過屋企其他人，佢哋話『邊個會食三文魚呀？』我話『我囉』，佢哋就笑言『咁應該得返佢同你食』。最後都係不了了之，亦都冇唔開心，只係想澄清返件事啫。」