陳凱琳帶子睇戲爆戲院風波被公審引爭議　胡杏兒：我都會留心啲

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）育有三子，向來以「賢妻良母」形象示人，亦不時在社交平台分享一家人的溫馨生活。然而，早前她帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠》時，卻意外捲入網絡公審風波。

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

有同場網民於社交平台發文大吐苦水，指陳凱琳的兒子在觀影期間不斷大聲交談、嬉笑及尖叫，「嘈足全程」影響周遭觀眾。該網民更指出，現場多名觀眾曾發出「噓」聲，亦有口頭勸阻，惟情況未見改善，讓不少人痛斥「貼錢買難受」，甚至指責「完全冇家教」，引發網民熱議。

兒子頭部疑遭倒忌廉，陳凱琳即時求助職員！（IG截圖）

陳凱琳被同場觀眾在網上公審，事後更爆出有人疑以cream直接淋向陳凱琳兒子頭部，陳亦表示已報警處理。（資料圖片）

胡杏兒同為三子之母 體諒並分享育兒心得

同為三子之母的胡杏兒，昨晚（14/8）出席《保良局慈善演唱會》接受訪問時，她坦言有留意相關新聞，並以過往經驗發表看法：「我都有留意新聞，但其實小朋友有時有興奮，或者唔小心踢到前張櫈，我都好理解。因為我自己都好驚會影響到其他人，我三個都係男仔，所以我自己都會留心啲。大家都唔想有呢啲事發生，去睇戲都係想開開心心，所以都希望件事快啲過去。」

胡杏兒出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

胡杏兒出席《保良局慈善演唱會》。（盧振輝攝）

被問到平日帶小朋友到公共場所，會否事先做足「預備功夫」及教導禮儀時，杏兒則表示會耐心地教導囝囝：「會，都會。例如喺屋企出發之前，會同佢哋講『去到要乖呀、唔好咁嘈呀、唔好影響到人呀』。因為呢個地方唔係我哋屋企，要顧及下其他人嘅感受。」

胡杏兒分享育兒心得。（盧振輝攝）

胡杏兒事前會耐心地教導囝囝。（盧振輝攝）

唔好影響到人。（盧振輝攝）