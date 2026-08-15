林子善憶拍《少林足球》黃一飛包車請客　近年工作大減：少40%

近年影視圈步入寒冬期，不少藝人的工作量及收入受挫。藝人林子善昨日（14日）出席TVB新劇《驅魔速遞》開鏡拜神儀式時接受《香港01》訪問，坦言自己亦難逃一劫，工作量與收入相比以往全盛時期大跌近四成，不過性格樂天知命的他，表示會以正能量及佛系心態面對逆境，並將重心放回家庭。

藝人林子善出席TVB新劇《驅魔速遞》開鏡拜神儀式。(胡凱欣 攝)

林子善直言收入受影響

被問到影視業寒冬對其工作量減少的影響，林子善直言:「我諗都有40%㗎，都有，即係比以前。所以希望其實大家都好，市道都好嘅時候，好多廣告商嗰個生意好嘅時候，咪搵返我哋TVB，去支持下我哋嘅劇集。」他透露近期參與TVB劇集的數量確實減少了，不過他在其他平台仍有持續工作，例如參與內地劇集、接洽運動品牌宣傳及做運動KOL等以幫補收入。面對大環境轉差，林子善選擇隨遇而安，強調不能讓心中的火熄滅:「我好隨心、好佛系嘅，即係我覺得只要你個心態唔好熄嗰團火裝備自己啦。」

林子善直言收入受影響。(胡凱欣 攝)

林子善笑言自己平時生活十分貼地

林子善趁著這段空窗期，廿四孝爸爸將時間投資在家庭上，專心陪伴準備升讀小學的女兒，並積極做運動保持身體健康。講到「慳錢大法」，他笑言自己平時生活十分貼地，最大的開支都在家庭:「好在我就好貼地嘅，我嘅生活、我個開支通常都係屋企裡面，我又冇乜話特別嘅習慣。咁好多健身中心都sponsor嘅，咁我又唔使特登話要畀一個月費，咁所以我嘅使費唔多。通常都係用嚟買下嘢食，畀老婆啊、仔女啊、交下啲雜費啊，咁樣影響係大，但係就都仲撐得住。」

林子善笑言自己平時生活十分貼地。(胡凱欣 攝)

林子善盼整個影視及演藝業界百花齊放

林子善亦期盼整個市道能盡快復甦，希望廣告商生意好轉後能投放更多資源，帶動整個影視及演藝業界百花齊放，讓幕前幕後的從業員都能夠受惠：「其實唔係我一個人好嘅，我係希望系成個環境都好。成個環境都係一個食物鏈嚟㗎嘛，成個環境都好嘅時候，包括如果戲開嘅時候，你哋新聞都會多啲啦。」

林子善盼整個影視及演藝業界百花齊放。(胡凱欣 攝)

林子善與《少林足球》一班師兄弟早前激罕合體

早前《少林足球》一班師兄弟早前激罕合體！林子善透露早前接獲田啟文（田雞）來電，適逢「大師兄」黃一飛84歲大壽，眾人即「吹雞」搞飯局慶祝。原本要開工的林子善幾經調動終能赴會，與黃一飛、林子聰（肥仔聰）等人齊齊見面。林子善大讚長居內地發展的黃一飛依然中氣十足，更即場高歌一曲！他又指星爺（周星馳）的家姐亦有作代表出席飯局。

他憶走黃一飛以前拍《少林足球》時非常有心，由請客結帳到包車送眾前輩回酒店都一手包辦，甚具大將之風：「譬如食飯有陣時佢會今日收工自動波閃，食飯架車下面等你，佢同阿達哥係安排好哂，我啊，小龍啊，阿聰啊，同埋有啲幕後嘅一齊食飯，佢係好大大前輩，搵哂車去，安排好哂，食完飯送返我哋酒店。」林子善表示眾人更約定以後每年都要辦一次聚會，重溫當年兄弟情！

林子善與《少林足球》一班師兄弟早前激罕合體，林子善都有份出席。(抖音截圖)