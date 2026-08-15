周嘉洛讚滕麗名戲裡戲外120分　談林淑敏為人：工作上非常好

藝人周嘉洛與吳偉豪昨日出席無綫新劇《驅魔速遞》的開鏡拜神，兩位好兄弟一碰頭就「雞啄唔斷」，默契十足。除了大談新劇角色之外，期間亦被問到《愛·回家之開心速遞》中兩位阿姐級人馬「大家姐」滕麗名與「大小姐」林淑敏屢次傳出不和的傳聞，周嘉洛與吳偉豪接受《香港01》訪問時就親自為傳聞解畫，力證兩位前輩非常專業。

周嘉洛與吳偉豪接受《香港01》訪問時就親自為傳聞解畫。(胡凱欣 攝)

二人昔日感情要好。（IG圖片）

結伴行山。（IG圖片）

早前出席《愛回家》大結局，似貌合神離。（資料圖片）

滕麗名拒二人合照。（資料圖片）

《愛·回家之三代同糖》被指不及《愛·回家之開心速遞》

對於《愛·回家之三代同糖》被指不及《愛·回家之開心速遞》，吳偉豪就表示：「我哋有九年嘅時間去build up一樣嘢喎，我覺得每一套尤其係處境劇，一開頭係比較難啲去上軌道，因為我諗我哋開心速遞一開頭都唔係即刻有超好評語，都係要啲時間去慢慢去煲，慢慢去做。」而周嘉洛就詳細解釋：「咁資訊咁發達嘅年代，大家都好習慣，可能三秒唔好睇就scroll走一係片，即係大家嗰個耐性可能會低咗。但其實我覺得好多即係電視劇啦，尤其係對比啲電影更甚啦，都係需要時間去建立一啲同角色嘅關係，或者係佢畀你嘅感受，即係我諗大家畀多少少時間耐性啊，應該可以有流暗花明嘅一村，別有洞天。」

吳偉豪覺得他們有9年時間去build up。(胡凱欣 攝)

但對於滕麗名與林淑敏幾時開始不和的尖銳問題，周嘉洛表現得非常得體，大讚兩位前輩：「我自己個人認為佢哋係非常專業嘅，兩者都冇喺呢個任何即係嗰個所謂嘅不和傳聞當中影響到工作表現嘅。」他又指自己分別與兩人合作都非常愉快：「獨立同兩個合作嘅時候，我同媽咪唔使講啦，完全係一拍即合到120分。我自己個人對佢評價係超級高到爆炸，而同淑敏開工，我都係好開心嘅。」他更直言：「No one should care about this（沒有人應該在乎這個）」，護航之餘亦顯出高情商。

周嘉洛表現得非常得體，大讚兩位前輩。(胡凱欣 攝)

周嘉洛用行動打破劇組的不和傳聞

至於早前有指劇中「阿Max」鄭世豪暗寸「大小姐」林淑敏，二人被問到以他們認識的林淑敏及滕麗名分別是個怎樣的人，周嘉洛再次重申：「媽咪喺戲內戲外都係我嘅媽咪，超級好，120分，最愛佢！其次淑敏就我哋喺工作上係非常好。」而身旁的吳偉豪亦開口力撐：「我覺得兩位都係一個非常專業嘅演員，每次開工都係愉快嘅過程。」看來兩位後輩都對前輩們的敬業態度有讚無彈，以行動打破劇組的不和傳聞。

周嘉洛用行動打破劇組的不和傳聞。(胡凱欣 攝)