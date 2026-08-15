丁子朗演悲情醫生喊足10集　讚監製擅長人性心理：全部係PUA之神

無綫（TVB）一線小生丁子朗昨日（14日）出席無綫新劇《驅魔速遞》的開鏡拜神記者會，丁子朗接受《香港01》訪問時透露今次在劇中將會迎來極大挑戰，飾演一名悲情醫生的他預告在劇中會「喊足十集」。

丁子朗透露今次在劇中將會迎來極大挑戰，飾演一名悲情醫生的他預告在劇中會「喊足十集」。(胡凱欣 攝)

丁子朗透露第二次披上白袍做醫生

丁子朗透露這是他繼《踩過界II》客串後第二次披上白袍做醫生，不過今次的角色性格較為玩世不恭，未必會經常身處醫院，因此慶幸不用死記太多艱澀的醫療名詞。談到新劇涉及「驅魔」題材，丁子朗解釋劇中的「魔」其實是指人的心魔：「因為驅魔速遞個魔其實係心魔比較多，當然有形象化嘅魔鬼，但係個魔係講個人決定做唔做壞事，咁所以每個人都會有決擇嘅時候，究竟係做好定唔好呢，咁所以就係呢個係會難啲。」他更透露自己將會飾演劇中挑戰人性的大反派，主要利用言語去「PUA」及操控他人，角色設定相當破格：「好多時候都係講人嘅心魔，同埋點樣PUA，即係好多時候都用話術令到一個人可能受到疏擺，做啲錯嘅決定。咁所以我睇劇本嘅時候，啲人講嘢、啲對白全部都係『PUA之神』。」

丁子朗透露第二次披上白袍做醫生。(胡凱欣 攝)

丁子朗特別以長長的駁髮造型上陣

為配合角色，丁子朗今次特別以長長的駁髮造型上陣，但他對這個新髮型卻大呻救命：「我尋日都扯甩咗自己啲頭髮，真係好痛！我同十個人講十個都唔覺係假頭髮，但係真係假嘅，跟住我每次梳頭嘅時候，我以為已經無事啦，跟住洗頭嘅時候又扯到。」他笑言完全無法理解女藝人如何忍受，更揚言：「我諗定我拍完嗰一朝嘅下午應該就會去即刻剪哂佢，拆哂啲駁髮去！真係好痛！」至於被問到如果拆完後再補戲時，他即笑指：「拆咗佢！唔理啊！我相信大家好專業㗎，唔需要補戲㗎！」

丁子朗特別以長長的駁髮造型上陣。(胡凱欣 攝)

影視界寒冬期 劇集產量大減

近期影視界步入寒冬期，劇集產量大減，被問到有否感受到衝擊時，丁子朗坦言：「Production的確少咗咁，但係變咗每一套出嚟嘅製作就變得越嚟越精品。咁其實大家都近排都有啲劇套呢一個我又覺得還好。」他十分感恩自己現時依然有工開，並特別感激監製April的信任，促成二人第三次合作，讓他有機會挑戰這個難度極高的角色：「真係每次都唔同，咁第一次就當然係比較革命情意啲，佢第一套監製嘅戲！我第一套男主角嘅戲《妳不是她》，咁一定開心。跟住到第二套就係《俠醫》啦，咁《俠醫》就係大家都見到一個壞人，大壞蛋壞到出汁嘅。跟住到第三套呢一套《驅魔速遞》，咁其實就真係挑戰人性嘅一面，因為真係每一刻我都喺度做緊，究竟我要做壞人定做好人呢個抉擇，每一刻都做緊，咁所以佢都同我講話我呢個角色係算係成套戲入面最難嘅一個角色，所以我都係有少少驚嘅。」