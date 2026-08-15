李尹嫣與林盛斌首合作任慈善唱司儀　默契十足：有阿Bob淡定好多

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》日前在香港體育館（紅館）盛大舉行。大會邀請到經驗豐富的星級金牌主持林盛斌（Bob）夥拍港姐出身的後輩李尹嫣（Victoria）共同擔任大會司儀，兩人一動一靜默契十足，成功帶動全場氣氛。

阿Bob和李尹嫣今晚為保良局慈善演唱會擔任司儀。（盧振輝攝）

Bob 大讚後輩淡定 李尹嫣感嘆一年轉變大

兩人在後台接受《香港01》訪問時，大談首次合作主持大型慈善騷的感受。Bob讚賞後輩表現出色，而李尹嫣則大讚Bob是非常稱職給予她極大安全感。兩人談及首次合作的感覺，李尹嫣率先向 Bob 道謝：「佢主持得好好，佢非常出色呀。應該係第一次做一個大型 Show 嘅主持，我覺得佢好淡定，講真話做得分數好高。」李尹嫣接著說：「多謝，多謝有阿Bob Q 住我囉！真係有佢喺度我淡定好多。」

李尹嫣大讚Bob是非常稱職給予她極大安全感！（盧振輝攝）

問到拍檔李尹嫣穿著低胸晚裝，是否不敢直視？阿Bob笑言：「望眼啊！頭啊、頭髮啦、花型啊，最多係頸啦，同埋紅寶石嗰啲呢，佢做最盡係咁樣。」李尹嫣笑說：「係呀，好大粒！」

李尹嫣努力保持身材！（盧振輝攝）

被問到關於身上性感禮服以及備戰前的情形，李尹嫣笑言其實為了呈現最佳效果，依然要保持身材，甚至連宵夜都不敢多吃：「其實我都覺得呢件禮服同我第一次港姐，即係我哋個黑色禮服個系列係好似嘅呢條裙。同埋其實着呢條裙都仲未滿意，不過都無辦法啦，要局住上，剛才做完 Opening 之後返到房好似食咗兩口燒肉咁呀！一塊半，一塊半，但係呢個星期我其實都好 Eat clean 嘅，剛才真係食咗一塊咁多啫。」