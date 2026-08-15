CY陳宗澤傳升呢做爸爸　另一半同為音樂人Shimica曾為鄭秀文寫歌

歌手陳宗澤（CY）2020年憑《全民造星III》奪得第8名而人氣急升，並於2022年簽約古天樂公司，正式踏入樂壇。雖然出道初期掃走多個新人獎，但CY早前因感到迷惘，向公司請假逾一年進行「自我重整」，直至今年才重新出發。想不到沉寂多時的他，一復出即傳出喜訊——爆出即將升呢做爸爸！

2020年憑ViuTV《全民造星III》勇奪第8名而爆紅的歌手CY（陳宗澤），2022年加盟古天樂旗下的「One Cool ChillGOOD」成為首位簽約歌手。（IG/@chasec316）

據悉，CY女友為現年33歲的音樂人Shimica（黃宇希），Shimica於西班牙出世，三歲移居香港。憑唱電影《狂舞派》主題曲《狂舞吧》奪得《第三十三屆香港電影金像獎》的「最佳電影原創歌曲」，曾為鄭秀文、衞蘭、JW等寫歌，去年為鄭秀文 feature新歌《新造的人》。兩人於去年初在朋友的音樂活動上結識，因同樣熱愛音樂而一拍即合，迅速墜入愛河。這段相差三歲的姐弟戀在圈中已是公開的秘密，兩人相處亦十分甜蜜。Shimica曾將超聲波BB照上傳至個人社交平台，吸引多位圈中歌手留言祝賀，不過PO已刪除。

Shimica於西班牙出世，三歲移居香港，憑唱電影《狂舞派》主題曲《狂舞吧》奪得《第三十三屆香港電影金像獎》的「最佳電影原創歌曲」。（IG/@shimica.likethat）

Shimica於西班牙出世，三歲移居香港，憑唱電影《狂舞派》主題曲《狂舞吧》奪得《第三十三屆香港電影金像獎》的「最佳電影原創歌曲」。（IG/@shimica.likethat）

Shimica於西班牙出世，三歲移居香港，憑唱電影《狂舞派》主題曲《狂舞吧》奪得《第三十三屆香港電影金像獎》的「最佳電影原創歌曲」。（IG/@shimica.likethat）

CY日前現身保良局《SHINE ON！保良慈善演唱會》擔任表演嘉賓。有記者在後台上前恭喜他即將為人父時，CY頓時表現極度愕然，更即時四處張望似在找救兵，並反問：「做爸爸？」其經理人見狀隨即上前中斷訪問，相當耐人尋味。

有待公佈（IG/@chasec316）