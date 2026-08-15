佘詩曼工作室疑遇欺詐　女售貨員涉開60萬支票無法兌現告上法庭

佘詩曼旗下的「佘詩曼工作室有限公司」懷疑遇上欺詐案，涉及金額達60萬港元。一名37歲女售貨員涉嫌於去年9月，在旺角朗豪坊交付一張交通銀行支票予工作室，虛假表示該支票可如期兌現，從不誠實地誘使工作室等候付款，藉此拖延及逃避應付的法律責任。案件今日（15日）於九龍城裁判法院首次提堂，裁判官將案件押後至10月5日轉往西九龍裁判法院再訊。

詩曼工作室疑遇欺詐。（ig@charmaine_sheh）

朗豪坊交交通銀行假支票 涉不誠實誘使公司等候付款

被告張筱珩（37歲，報稱售貨員），被控一項「以欺騙手段逃避法律責任罪」。控罪指，被告於2025年9月10日，在香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓，意圖不履行向佘詩曼工作室有限公司作出支付港幣60萬元的全部或部分現有法律責任。

被告涉嫌以欺騙手段，虛假地表示其交付予該公司的一張金額為港幣60萬元的交通銀行支票是一張合法且可兌現的支票，並聲稱該支票在提交銀行後會獲如期支付，從而不誠實地誘使佘詩曼工作室有限公司等候付款，藉此逃避責任。

裁判官押後案件至10月 屆時轉西九龍法院續訊

案件今日在九龍城裁判法院提堂，裁判官黃士翔聽取控罪後，批准將案件押後至10月5日，屆時案件將轉至西九龍裁判法院再訊。

案件編號：KCCC 2386/2026