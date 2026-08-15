張致恒屋企被截電再欠租？　雯雯爆一家六口被逼遷：Move house

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有四名兒子，多年來家庭財政問題一直備受外界關注。早前男方積極做搬運兼頻頻接Job登台，一家六口的生活看似逐步重回正軌。不過，繼上月底雯雯大爆住所被截電後，昨日（14日）她再度於社交平台連環發文，預告一家即將要「搬屋」，暗串張致恒本性難移，家庭危機一觸即發！

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）

張致恒做幾多份工都似乎唔夠養家。（IG＠stevencheung）

張致恒同雯雯都有甜蜜同唔鬧交時刻。（ig圖片）

曾經夫妻檔一齊開直播。（ig圖片）

一個月內「又死多次」 突爆面臨再度搬屋

雯雯日前在IG限時動態先以黑底白字寫下絕望字句：「又同一條路，又死多次，一個月內」。這番話隨即惹來網民無限聯想，皆因在上月（7月24日），雯雯才無奈自爆家中疑因欠交電費而被Cut電，更呻道：「個個細路熱到除晒衫！」

正當大家以為短暫的難關已過，雯雯隨後卻再發文表示：「又唔係第一次，我唔會死嘅，一定過到」，最後更直接拋出震撼彈寫下「Move house」。一連串的負面發文令人不禁猜測，張致恒昔日拖欠租金的歷史是否再次重演，令一家六口又要面臨居無定所、被逼遷的困境。

雯雯上月爆屋企被截停電，細路熱到除晒衫。（IG@ugly__mama）

雯雯又呻家庭困境，但EQ極高：「一定過到。」（IG@ugly__mama）

雯雯又呻：「又同一條路....」。（IG@ugly__mama）

雯雯爆一家六口被逼遷：「Move house」。（IG@ugly__mama）

網民質疑Steven扮上進 真心悔改純屬「做戲」

近月張致恒努力尋求翻身機會，除了做表演嘉賓，又頻頻與KOL合作拍片，試圖向外界建立洗心革面、為家人發奮工作的上進形象。如今雯雯再度發文暗示陷入財困，令張致恒早前在訪問中的悔改形象徹底破滅。不少網民質疑他之前的舉動只是「做效果」，紛紛留言狠批：「仲以為Steven有反省，結果只係做戲」、「真係本性難移」、「又要搬屋？唔係好努力返工㗎咩」。不過，亦有部分網民認為清官難審家庭事，始終外人難以完全了解二人的真實生活狀況，不必給予過多批評。

雯雯爆一家六口被逼遷：「Move house」。（ig圖片）