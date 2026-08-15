前港姐臨盆在即驚喜宣布陀仔 名校畢業卸任即離巢重返金融業
撰文：董欣琪
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現年30歲的鄺美璇（Maisie）曾在2020年參選港姐，更有「翻版廖碧兒」之稱，被視為大熱之一的她入圍最後五強，並獲得「友誼小姐」，但她未有受到公司重用，一直未獲准拍攝任何劇集，而她在卸任後就不再續約，做回「老本行」金融行業。2023年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友舉行婚禮，今年5月在IG宣布懷孕喜訊，獲不少圈中好友送上祝福！臨盆在即的鄺美璇，日前在社交平台大曬孕照，並公布BB性別：「Swipe to the end for our gender reveal 🩷🩵（滑到最後看我們的性別揭曉）」
鄺美璇驚喜宣布陀仔 離巢重返金融界生活更富貴
相中所見，鄺美璇身穿白色薄紗Tube Dress，孕肚已十分大，上圍明顯升級，她雙手輕撫孕肚，最後更驚喜宣布陀仔！鄺美璇畢業於英國倫敦政治經濟學院，入行前曾任銀行客戶助理，她在2020年參選港姐，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹，但可惜幕前發展平平，卸任後即離巢。2022年年初鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功，兩人更到巴黎影婚紗相，2023年年初正式舉行婚禮，婚後鄺美璇同老公到峇里島、泰國、意大利等地旅行，又不時獲邀出席晚宴，生活無憂。