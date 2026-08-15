愛回家之三代同糖｜AI背景驚現翻版　唐詩詠：其實係咪我嚟㗎？

無綫（TVB）全新處境劇《愛·回家之三代同糖》近日因劇情出現「AI生成餐廳」畫面，引發網民熱烈討論，更有眼利的網民發現，劇中背景竟然驚現一位與前無綫當家花旦唐詩詠極為相似的「AI翻版人物」，瞬間衝擊不少觀眾的視覺。

《愛·回家之三代同糖》近日因劇情出現「AI生成餐廳」畫面，引發網民熱烈討論，更有眼利的網民發現，劇中背景竟然驚現一位與前無綫當家花旦唐詩詠極為相似的「AI翻版人物」，瞬間衝擊不少觀眾的視覺。（電視截圖）

今晚（15/8）唐詩詠出席於尖沙咀舉行的ViuTV劇集《日落下的彩虹》慶功宴，談及舊東家無綫近期大膽運用AI技術，甚至背景出現「翻版唐詩詠」一事，她接受《香港01》訪問時笑言自己亦有留意相關截圖，並分享了她的看法。

唐詩詠出席於尖沙咀舉行的ViuTV劇集《日落下的彩虹》慶功宴。（盧振輝攝）

唐詩詠出席於尖沙咀舉行的ViuTV劇集《日落下的彩虹》慶功宴。（盧振輝攝）

被問到是否有關注無綫在劇集中使用AI技術，以及背景出現與她「撞樣」的AI人物時，唐詩詠笑着回應：「係呀！我都有睇嗰張相，我都覺得好似！我有少少想問返個監製，其實嗰個係咪我嚟㗎？如果係嘅話，就有騷錢啦，不過我就冇睇套劇囉。

唐詩詠都覺得好似。（盧振輝攝）

至於對於現時劇集拍攝引入AI背景或技術，會否擔心漸漸取代實景拍攝，唐詩詠從演員的角度表示，自己依然偏愛實景拍攝：「因為拍完《日落下的彩虹》，我就真係好鍾意實景。因為實景始終畀到演員一個……我覺得即使嗰間屋係租嘅，佢都畀到一些情感我哋，喺現場我哋會對個環境投入感情。如果以演員嚟講，我會鍾意實景多啲。」