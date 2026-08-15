夏雨談婚姻難題　陳欣妍反問：女仔出軌，男人好難原諒係咪呀？

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》今晚（15/8）於尖沙咀舉行慶功宴，一眾演員包括夏雨、郭鋒、陳欣妍、黃奕晨等齊齊出席，現場非常熱鬧。夏雨與郭鋒等資深演技派同台較戲，成為劇集一大亮點，談到對劇集的感受，夏雨接受《香港01》訪問時坦言自己作為觀眾亦被劇情深深吸引，更打趣笑指自己在觀看他人演出時，常會設身處地思考角色處理方式。

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》今晚（15/8）於尖沙咀舉行慶功宴。（盧振輝攝）

陳欣妍、夏雨、郭鋒、黃奕晨今晚出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

現場好熱鬧！（盧振輝攝）

夏雨談男人女人出軌處理完全兩回事

夏雨表示：「我經常係咁，睇人哋做，我打後就會諗：『如果我做佢老公，我點處理呢？』你有咁感受，好頭痛喎！呢啲角色我都未做過。因為我直覺就覺得呢，女人出軌，男人就容易原諒佢；但如果係女人出軌，男人就會……係咪好難？我都唔知，如果畀我做，我都會幾頭痛吓。」

夏雨笑言過足戲癮。（盧振輝攝）

陳欣妍難擋前輩質問 黃奕晨緊急救駕

面對夏雨拋出的婚姻與情感難題，被問到若遇上類似情況會如何反應時，陳欣妍顯得有些招架不住，一度尷尬表示「最好就唔好出軌啦」，隨即被夏雨笑指「答咗等於冇答，太行啦。」

陳欣妍難擋前輩質問。（盧振輝攝）

陳欣妍笑回：如果女仔出軌，男人其實好難原諒，係咪呀？

眼見現場討論氣氛熱烈，黃奕晨隨即加入對話，打趣並真誠地分享觀點：「如果大家真係夠愛、夠好嘅話，咁咪原諒囉！係咪先？就好似套劇咁樣，呢套劇其實係講重建修復嘅關係，咁有裂痕就會有修復嘅情況出現，咁所以覺得有啲嘢可以原諒嘅，結果佢真係鍾意咗另一個一早就走咗啦，仲同你傾咁多偈咩。」